歐美國會領袖齊挺台灣入WHA　外交部：展現民意殿堂的共識

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導 ）「讓台灣幫忙」！為支持台灣參與五月在即的「世界衛生大會」（WHA），美國聯邦參、眾議院外交委員會亞太小組昨（27日）晚主動發起連續48小時的社群媒體跨國串聯活動，呼籲「世界衛生組織」（WHO）邀請台灣出席。

外交部28日表示，高度歡迎美國國會領銜全球民主國家國會支持台灣參與WHA，也對響應者表達誠摯謝意。

外交部強調，此跨國串連的支持活動更充分彰顯將台灣納入全球公衛體系已成為許多民主國家「民意殿堂的共識」。

此外，外交部更呼籲，WHO應落實「讓台灣幫忙」（Let Taiwan Help）的訴求，儘速邀請台灣參與本年度WHA，並將台灣完整納入WHO會議、機制及活動。

台北時間4月27日晚間10點起，以美國議員為首，多國的國會領袖、國會議員、跨國議會組織接力響應，以主題標籤「#LetTaiwanHelp」在推特及臉書等社交平台，讓「世界衛生組織」（WHO）看到國際的聲援，呼籲邀請台灣出席5月24日於瑞士日內瓦登場的WHA。

民主黨籍眾議院外委會主席、議員齊發聲

力挺台灣參加WHA，眾議院外委會主席、民主黨籍米斯克（Gergory Meeks）透過外委會官方推特錄製影片聲援台灣。他表示，「在全球持續與疫情作戰之際，台灣與世界分享實務經驗尤顯重要，可以共同因應疫情大流行與全球公衛未來挑戰」。

參議院外委會主席、民主黨籍梅南德茲（Bob Menendez）則表示，北京排除台灣於國際社會之外的做法，阻礙防疫工作。

多位參眾議員也都透過推特力挺台灣參與WHA，包括參院軍事委員會共和黨首席議員殷荷菲（James Inhofe）、參議院外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）、共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）與柯頓（Tom Cotton）、眾議院亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、民主黨籍眾議院議員劉雲平等。

中央社報導，早在今年2月，眾議院民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）已提交協助台灣參與世界衛生組織（WHO）的法案，該法案指示美國國務卿協助台灣重獲世衛觀察員身分，3月法案於眾院外委會無異議通過。3月中旬梅南德茲與殷荷菲重提法案，表示若每屆台灣都未取得觀察員身分，國務卿必須說明美國改變或精進哪些挺台作為。

跨國聯盟、國際領袖來相挺

「對華政策跨國議會聯盟」（The Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）昨日也上傳影片情義相挺。影片涵蓋歐洲、北美洲和澳洲多位國會議員，英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、澳洲參議院外交事務國防及貿易委員會主席季欽（Kimberley Kitching）也在其中。

影片提及，台灣在對抗COVID-19疫情中成為全世界當之無愧的典範，也為全球公共健康做出多項傑出貢獻，如救援肺結核疫情和伊波拉疫情。

影片指出，北京當局阻撓台灣參與WHA，讓世界無法從台灣的成功抗疫經驗中獲益；將台灣排除在國際組織之外，只會給全世界聯合製造危險的缺口。強調「中國政府不能無休止地將世界衛生健康問題政治化。」

法國共和前進（LREM!）參議員暨歐洲事務委員會副主席卡托蘭（Andre Gattolin）表示：「台灣在國際社會扮演重要角色，在這次疫情中，台灣對需要的國家伸出援手，台灣應該參加下月的世界衛生大會，這一點毫無疑問。」

英國前保守黨黨魁史密斯則呼籲，把台灣排除在WHA之外毫無意義，中國政府的行為必須被制止，英國和全球必須邀請台灣，在國際舞台上扮演更重要的角色。

此外，友邦聖文森總理龔薩福也在推特上情意相挺台灣。