【新冠肺炎】「醫生病情比患者嚴重」印度醫學生嘆淪疫情下炮灰

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著新冠肺炎（COVID-19）第二波疫情海嘯席捲印度，該國醫療系統的薄弱也浮上檯面，在人力匱乏的情況下，醫學系學生被送上戰場收治患者，無法獲得應有的保護與保障。學生大嘆，他們的命不是命。

美聯社報導，印度共有541間醫學院，36,000名學士後畢業生，他們是防疫主力，但過去一年來，工作吃重、薪資寒酸、不尊重專業、時時暴露於高風險環境，都成了這些未來醫師的日常。

醫學生Siddharth Tara抱怨，他已出現發燒與頭痛症狀，但所屬醫院人力不足，迫其須等檢驗結果確定染疫後才能休息。「我根本無法呼吸，比我的患者還嚴重。沒什麼好說的，我們就是被當炮灰。」

26歲的Jignesh Gengadiya，申請成為住院醫師時，相當清楚工作性質恐怕得24小時待命。然而他沒預見的是，他一人竟須負責60名一般患者與20名重症患者。

雪上加霜的是，資深醫師不願診治武漢肺炎患者，這苦差事就落在了年輕醫學生頭上。Tara飽受氣喘所苦，同為高風險族群，但老鳥不願扛下重任，這些菜鳥就只能硬著頭皮上。

匿名學生爆料，光是德里的Hindu Rao Hospital醫院，急診部的醫學生就有75%確診，顯見院內感染控管出現嚴重缺失。當戰士一個個被病毒擊垮，如何應敵？

印度投注於醫療照護的預算僅占GDP的1.3%，比所有主要經濟體都低。疫情之初表現頗受讚譽，卻未能防患於未然，加強防疫準備。在五個疫情最嚴重的省分，醫學生走上街頭，抗議有關當局不記取教訓，不聽其警告。是這樣的漠視與輕忽，釀成了原可避免的第二波疫情風暴。

印度第九大城浦納（Pune）的Sassoon Hospital醫院，雖增加了病床，卻未補上相應的人力。在該院服務的醫學生透露，院方便宜行事，將防疫準則拋諸腦後，讓照護COVID-19患者的醫療人員無縫接軌派往一般病房工作，大大增加了病毒傳播風險。過去一個月來，450名醫學生中，就有80人確診，卻只能獲得7天病假。惡性循環的工作環境，有限的復原期，免疫再好的年輕人，都難以撐持，確診兩三次者大有人在。

悲哀的是，這些原本前程看好的學生，葬送的不只是健康，也是醫師生涯。由於疫情難抑，許多本應在醫院修習各科專業的醫學生，全送上前線收治肺炎患者。這代價不可謂不大，外科學生不知如何切除闌尾，肺部專科生不懂肺癌，而生化科學生的時間全花在了病毒PCR檢驗。

疫情終將結束，當一切恢復正常，對這些醫學生而言，隧道的盡頭，沒有光。



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