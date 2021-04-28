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參與華航染疫機師同場台北清真寺活動 6校97人自主健康管理

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By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/28 10:01
華航染疫機師日前曾參加台北清真寺活動，北科大、政大、銘傳等校陸續證實有學生曾參與同場活動。（圖取自維基共享資源；作者Solomon203，...

華航染疫機師日前曾參加台北清真寺活動，北科大、政大、銘傳等校陸續證實有學生曾參與同場活動。（圖取自維基共享資源；作者Solomon203，...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）華航染疫機師日前曾參加台北清真寺活動，北科大、政大、銘傳等校陸續證實有學生曾參與同場活動，已要求自主健康管理至4月30日，這段期間不要到校上課。

中央流行疫情指揮中心23日接獲華航通報，一名印尼籍男性機師在澳洲確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）陽性，後續調查在台活動史，有2名接觸者確診，3人公共場所活動史為16日曾到台北清真寺參與活動。

台灣科技大學有65名師生曾參與清真寺活動，校方宣布全校於即日起至5月3日採取遠距授課；台灣大學、台灣師範大學分別有12人、3人曾參與清真寺活動，校方也請這些師生自主健康管理至4月30日，這段期間不要到校上課，採取遠距上課。

中央社引述台北科技大學校方說法，校內有14名境外生（9名住宿舍，5名校外租屋）曾參加清真寺活動，將自主健康管理至4月30日，期間不得進入校園，會提供遠距上課；學校已安排9名住宿生入住防疫旅館至4月30日，自主健康管理期間每天量體溫並回報，之後將安排自費採檢，費用由學校支付。

銘傳大學主任秘書樊中原也表示，目前接獲一名華語生回報曾參加同場清真寺活動，校方已請學生自主健康管理至4月30日，這段期間不要到校，改遠距上課；如有教職員生曾與參加清真寺活動者接觸，雖無需自主健康管理，但到校時要全程戴口罩。

政治大學指出，校內有2人曾去過同場清真寺活動，學校已要求進行自主健康管理至4月30日，這段期間不到校園上課或活動。
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更新時間 : 2021-04-28 20:02 GMT+08:00

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