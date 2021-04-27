【破除氣喘用藥迷思】年用逾3支短效急救吸入劑 恐使氣喘惡化風險高7成

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）新冠肺炎與空污讓呼吸道健康更受重視，隨著5月4日世界氣喘日到來，台灣胸腔暨重症加護醫學會召開記者會，指出研究發現16%氣喘病患每年使用逾3支短效急救吸入劑，急診住院風險高出72%，呼籲民眾導正錯誤的用藥習慣。

台灣胸腔暨重症加護醫學會今(27日)舉行記者會，發表最新「台灣氣喘短效急救吸入劑使用與住院急診風險」研究。透過健保大數據分析近21多萬名氣喘病患的用藥習慣，研究發現16%氣喘病患每年使用超過3支以上的短效急救吸入劑，若將此族群與每年使用2支以下吸入劑病患相比，未來一年發生氣喘急性惡化的風險竟高出72%，死亡風險更高出90%。

針對氣喘的長效治療，醫生建議使用類固醇是更好的方法。雖然外界對於類固醇的使用多有偏見，許多氣喘患者也十分害怕服用後變胖等副作用，但其實只要遵照醫囑，正確且合理地使用類固醇，就不用過度擔心類固醇的影響。

根據中央社的報導，台大癌醫中心醫院副院長王鶴健也提醒，氣管發炎時，使用短效急救吸入劑就像滅火器，只是短期緩解，無法根治氣管發炎，甚至會越用越沒效，應該使用吸入型類固醇以根本治療呼吸道發炎，並做好日常保養，減少氣喘急性發作與住院風險。