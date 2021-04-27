空汙不只危害呼吸健康 研究：亦間接影響台灣石門水庫蓄水

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中央大學與紐約大學的共同研究指出，空汙影響台灣北部秋季暖雲的生命週期，改變桃園地區降雨結構，間接早成石門水庫本月蓄水量不到3成。

中央大學大氣系與美國紐約大學奧爾巴尼分校大氣科學研究中心合作，組成跨國研究團隊，利用NASA衛星與地面13年長期觀測資料，整合PM2.5、氣象觀測及衛星觀測的氣膠與雲參數，分析氣膠對台灣北部秋季暖雲及降雨影響，提出氣膠間接效應（aerosol indirect effect）的研究結果，並將其發表於大氣科學頂尖期刊（Atmospheric Chemistry and Physics)。

由於桃園地區人口聚集、工商業發達，加上秋季雲朵多屬於內部溫度高於攝氏0度以上的暖雲，其特徵大多為薄且破碎。中大團隊發現，在空氣品質較差的秋季，在固定量的水氣條件下，當氣膠含量增加，會導致雲滴數量濃度增加、雲滴體積變小，進而抑制暖雲底部的降水，使雲的生命週期變長而更不容易下雨。

根據中央社的報導，中央大學大氣科學系副教授王聖翔指出，秋冬季降雨量相對較少，卻對水庫維持蓄水量來說非常關鍵。秋冬季空氣品質也較差，空污不但會影響健康，也可能改變降雨特徵。直至本月17日，石門水庫蓄水率仍不到3成，上游集水區呈現乾涸見底。