台灣經濟持續走強 國發會景氣燈號3月續亮熱絡紅燈

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）國發會景氣燈號自2月時亮出10年來第一顆象徵景氣穩定的紅色燈號後，今(27日)公布之3月燈號又再度出現紅燈，顯示台灣當前景氣相當熱絡。

國發會公布之景氣對策信號透過5種不同顏色的燈號作為景氣狀況的指標，每個月的亮燈顏色會由貨幣總計數Ｍ1B變動率等9項指標決定。若對策信號亮出「綠燈」，表示當前景氣穩定、「紅燈」表示景氣熱絡、「藍燈」表示景氣低迷，至於「黃紅燈」及「黃藍燈」二者均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。

從國發會網站的景氣指標查詢系統，顯示台灣景氣燈號自2020年4月的黃藍燈，轉變至今年3月的紅燈期間，景氣單位分數不斷爬升，前者落在19分，後者已來到40分，加上近期台股非常熱絡，台灣經濟復甦走強的狀況十分明顯。

在構成景氣燈號的各個指標中，除了非農部門就業人數仍顯示象徵低迷的藍燈，海關出口值為黃紅燈，其餘項目如貨幣總計數 M1B、股價指數、工業生產指數、製造業銷售量指數、機械及電機設備進口值，以及批發、零售及餐飲業營業額皆為熱絡紅燈。

根據中央社，國發會官員透露，今年第2季經濟成長率表現強勁，續亮紅燈的機率高。國發會經濟發展處處長吳明蕙則說明，當前台灣的經濟展望之所以如此樂觀，是因為台灣內外需求動能都好。

她解釋，由於全球經濟穩定復甦，帶動科技、傳產貨品的需求，使得3月台灣貿易、生產、銷售與金融之指標都呈正向成長。在科技與建設方面，國內半導體、綠能及5G的投資持續擴增，公共建設計畫也加速進行，讓國內投資動能得以續航。

不過因為全球疫情與國際貿易的變化仍大，經貿發展將會受其影響，吳明蕙也提醒大眾，務必持續關注國內外的經濟情勢，在台股方面，金管會主委黃天牧也多次提醒投資人要注意風險。