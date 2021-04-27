全台走透透 2021國際奔牛藝術EXPO台灣巡展從娘家台北華山牛莊出發

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) CowParade -「牛的遊行」！國際奔牛節是全球最大型、最悠久的公共藝術、城市行銷IP！繼「2009 台北奔牛節」並巡行台中後，睽違12年再度來台灣舉辦「2021國際奔牛藝術EXPO台灣巡展」，並復刻成30頭「世界大使牛」。首度攜手WildAid野生救援創作關懷瀕危野生動物議題的「野生救援牛」、以及加入各個巡展城市與藝術家之10-20頭新創「台灣在地牛」，成為全球第101場奔牛盛事。

主辦單位FunCapital放國際文創總經理、也是籌備會執行長陳秉鴻表示，這次巡展將由台北市啟動奔向全台，除計畫奔行至台中市、新竹縣、台東縣、基隆市.... 等縣市巡展外，更將現身於彰、雲、嘉濱海國際藝術祭中，邀請民眾乘著海風「藝」起去旅行，並參與六福莊福文化教育基金會與相信動物協會等CSR (社會企業責任)合作。

奔牛國際總裁Jerry D. Elbaum特別為此活動錄製了影片，他表示，紐約也將繼2000年舉辦超過450頭藝術牛的奔牛節最高紀錄後，於今年暑假再次舉辦第100場奔牛節，美國奔牛總部計劃聯合第101場與第100場奔牛節做開創式行銷，並強化兩國級之交流，相信屆時必定精彩可期，敬請期待！

照片由鈞勢國際公關提供

「2021國際奔牛藝術EXPO台灣巡展」攜手WildAid野生救援，結合野生動物保育主題，由「牛」牽手去協助瀕危動物之保護的溝通，就像台灣更熱情、更積極、更正向又勇於面對世界、萬物與永續環保之挑戰一樣！這次，CowParade要以既親切又藝術美威的奔牛創意，協助國人落實野生動物保育觀念與作法，「沒有買賣 就沒有殺害」！

這次台灣巡展的揭幕主角「野生救援牛」，是由聯廣傳播集團根據之前為天后張惠妹所拍攝「拒吃魚翅」公益廣告的視覺而創作之全新作品，而阿妹本人更從2020年開始擔任WildAid野生救援全球大使，積極參與響應公益。聯廣傳播集團創意長狄運昌表示，我們運用這獨特的眼妝與阿妹的眼神，代表海洋的哭泣和鯊魚的悲鳴，希望藉此喚起人們拒吃魚翅的行動。

野生救援WildAid ，關懷生命協會常務理事楊憲宏表示，野生救援提倡「沒有買賣 就沒有殺害」，20多年來拯救世界瀕危動物無數， 台灣野生動物也得以受到保護，讓世代得以延續。

FunCapital放國際文創表示，這次巡展將由「2009台北奔牛節」的誕生地、永遠的牛莊華山文創園區開始，從奔牛娘家出發，其意義更加不同且富人情味。籌備會特別在奔行巡展之前，安排三天從4月27日到29日，群牛網路快閃見面會，讓15頭部分的「世界大使牛」與「聽海淚牛」佈展於華山大草原上與牛迷們初見面。除此之外，還有12頭搭配「世界魚翅宣言」的可愛小鯨鯊伴隨群牛一起造勢！

2021國際奔牛藝術EXPO台灣巡展

官方網站 http://www.cowparade.com.tw

官方部落格 http://cowparadeexpo.pixnet.net

照片由鈞勢國際公關提供