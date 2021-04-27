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澳國防部長關切台灣海峽安全　我外交部籲國際共同遏制中國

外交部回應澳洲國防部長對台海軍事衝突的提醒，強調台灣嚴正關切挑釁行動。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/27 17:40
外交部發言人歐江安。

外交部發言人歐江安。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）台海衝突持續攀升，引發國際關注。澳洲國防部長25日表示應重視軍事衝突可能性，外交部今（27）日回應，樂見國際重視台海區域安全，嚴正關切破壞和平的挑釁行動，並呼籲國際共同遏制。

外交部發言人歐江安於記者會上表示，澳洲是台灣在印太區域的重要朋友，也是共享自由民主理念的夥伴，我方感謝澳洲長年的支持，也樂見近來台海情勢與區域安全，獲多位國際領袖與高層官員的重視。

歐強調，台灣「嚴正關切」任何破壞台海和平與穩定的挑釁行動，並表示我方將持續積極提升自我安全防衛能力。

此外，她也呼籲國際上共享自由、民主理念的夥伴，能持續關注台海安全情勢，「共同遏止任何國家以非和平手段企圖改變現狀的挑釁行動」。

同屬印太地區，澳洲持續展現對台海情勢的關注。繼國防軍司令坎博爾（Angus Campbell）指出台海問題應透過對話和平解決以避免衝突後，國防部長杜騰（Peter Dutton）25日接受媒體專訪時表示，台海爆發軍事衝突的可能性不應被低估（discounted），並指出澳洲已對相關可能性做好準備。

中國26日召開記者會，一如以往強調「一中原則」、「台灣問題屬內政，不容外部勢力插手干預」。外交部發言人汪文斌表示希望澳方充分認清台灣問題的高度敏感性，謹言慎行，做「有利於台海和平穩定和中澳關係」的事。
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更新時間 : 2021-04-27 22:52 GMT+08:00

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