嗨漁港-富基漁港重機驛站完工啟用典禮

新北市在富基漁港打造打卡新景點-富基漁港重機驛站 ，於今(27)日舉行啟用典禮，在侯友宜市長、 重機車友的見證下，位於台灣極北的富基漁港， 全台漁港內首座重機驛站正式啟用，今天的啟用典禮特別邀請YAM AHA 最具陽光活力的YJT重機女子車隊參與，同時YAMAHA車隊於 今年4月全新改版的重機旅遊地圖， 也特別將富基漁港列為重要打卡點，邀請車友一同打卡集點換贈品、 同時享受騎乘海岸線感受駕馭所帶來的喜悅!

新北市政府推動嗨漁港計畫，除優化漁民傳統漁作環境， 提升漁民作業安全外，更結合在地特色及觀光產業等， 異業的結盟讓漁港的風貌更為多元，富基漁港為台灣最北邊的漁港， 傳統漁作興盛，港區內設有魚產品直銷中心， 是民眾品嘗新鮮海產的最佳場域， 本次重機驛站是將原本港區內堤岸邊角落， 空間閒置又髒亂加以整理，設計一座平台， 讓機車車友可以直接騎上平台觀賞北海岸無敵海景， 並將周邊環境加以綠美化，重機平台基座同時具有擋浪作用， 提升港區安全性。

市長侯友宜表示，新完工的重機驛站是運用港區邊角空間施作， 營造遊憩休閒紛圍，簡易靈活動線設計，能讓不同需求的車友， 找到適合停靠的車位。值得一提的是， 驛站整體規劃以淺淺環保色系，彎月造型隱喻魚隻， 呈現悠遊其中的情境。除能嘉惠重機車友外， 更讓富基漁港的知名度及討論度提升，歡迎各地民眾前來一探究竟。

新北市政府農業局在富基漁港周邊規劃各具特色的三大打卡景點， 包括建構多功能突堤碼頭，除提升港區靜穩度， 漁民作業更安全外同時兼具有藝文展演、 辦趴及觀賞夕陽落日餘暉無敵海景的最佳廣場， 富基魚貨直銷中心以墨西哥帽造型屋頂，建物風格獨特超吸睛， 新鮮現撈海產更是老饕最愛，加上今天啟用的重機驛站， 呈現出超乎想像更多元化的富基漁港，滿足不同族群需求。

除重機驛站外， 同時在富基漁港港區內規劃出一區專屬重機車友的停車位，在今( 27)日啟用當天，只要在富基漁港打卡，上傳至個人FB或IG， 憑上傳畫面至即可到富基漁港魚產品銷售中心新設置的「頭殼壞掉麵 包店」，兌換咖啡一杯；同日至漁市消費，憑手機打卡畫面， 亦可獲得加碼好康優惠唷！

照片由中央社提供