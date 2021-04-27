嗨漁港-富基漁港重機驛站完工啟用典禮

照片包源：新北市政府農業局提供
照片包源：新北市政府農業局提供
新北市在富基漁港打造打卡新景點-富基漁港重機驛站，於今(27)日舉行啟用典禮，在侯友宜市長、重機車友的見證下，位於台灣極北的富基漁港，全台漁港內首座重機驛站正式啟用，今天的啟用典禮特別邀請YAMAHA 最具陽光活力的YJT重機女子車隊參與，同時YAMAHA車隊於今年4月全新改版的重機旅遊地圖，也特別將富基漁港列為重要打卡點，邀請車友一同打卡集點換贈品、同時享受騎乘海岸線感受駕馭所帶來的喜悅!
新北市政府推動嗨漁港計畫，除優化漁民傳統漁作環境，提升漁民作業安全外，更結合在地特色及觀光產業等，異業的結盟讓漁港的風貌更為多元，富基漁港為台灣最北邊的漁港，傳統漁作興盛，港區內設有魚產品直銷中心，是民眾品嘗新鮮海產的最佳場域，本次重機驛站是將原本港區內堤岸邊角落，空間閒置又髒亂加以整理，設計一座平台，讓機車車友可以直接騎上平台觀賞北海岸無敵海景，並將周邊環境加以綠美化，重機平台基座同時具有擋浪作用，提升港區安全性。
市長侯友宜表示，新完工的重機驛站是運用港區邊角空間施作，營造遊憩休閒紛圍，簡易靈活動線設計，能讓不同需求的車友，找到適合停靠的車位。值得一提的是，驛站整體規劃以淺淺環保色系，彎月造型隱喻魚隻，呈現悠遊其中的情境。除能嘉惠重機車友外，更讓富基漁港的知名度及討論度提升，歡迎各地民眾前來一探究竟。
新北市政府農業局在富基漁港周邊規劃各具特色的三大打卡景點，包括建構多功能突堤碼頭，除提升港區靜穩度，漁民作業更安全外同時兼具有藝文展演、辦趴及觀賞夕陽落日餘暉無敵海景的最佳廣場，富基魚貨直銷中心以墨西哥帽造型屋頂，建物風格獨特超吸睛，新鮮現撈海產更是老饕最愛，加上今天啟用的重機驛站，呈現出超乎想像更多元化的富基漁港，滿足不同族群需求。
除重機驛站外，同時在富基漁港港區內規劃出一區專屬重機車友的停車位，在今(27)日啟用當天，只要在富基漁港打卡，上傳至個人FB或IG，憑上傳畫面至即可到富基漁港魚產品銷售中心新設置的「頭殼壞掉麵包店」，兌換咖啡一杯；同日至漁市消費，憑手機打卡畫面，亦可獲得加碼好康優惠唷！
照片由中央社提供