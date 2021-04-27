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中華電信首創5G直播移動式走唱線上演唱會

與音樂大師陳昇打造嶄新5G視聽娛樂體驗

By 台灣英文新聞
2021/04/27 17:27
照片由中華電信提供

照片由中華電信提供

中華電信積極布局5G創新應用服務，持續與娛樂產業合作，運用領先5G技術於移動直播串流的影音展演，讓樂迷享受嶄新的5G影音娛樂體驗。中華電信此次與華語歌壇音樂大師陳昇，打造全台首創的5G直播移動式走唱線上演唱會，跳脫傳統定點拍攝，隨行攝影師將配備中華電信打造的「5G攝影包」，宛如化身為行動SNG，以5G高速傳輸、低延遲的特性，透過中華電信優異的行動網路品質即時異地傳輸影音，並首次以iPhone12加入轉播演唱會的規格，提供中華電信Hami Video與MOD客戶感受5G直播線上演唱會的精采魅力。

4月30日晚間9點陳昇將以不插電方式於台北市信義區全力開唱。中華電信本次與音樂展演製作人馮建彰(二馬)及陳昇的團隊合作，打破有線拍攝的空間限制，讓攝影師在拍攝藝人表演時，可採用移動式的攝影取景，同時透過5G網路傳輸異地即時影音至遠端控台後同步直播放送，展現中華電信5G高速傳輸與低延遲的技術應用能量。為讓錯過觀賞直播的客戶，輕鬆回顧中華電信5G陳昇線上演唱會的精彩片段，Hami Video於5月1日晚間11點前可免費觀看。

中華電信致力提供消費者嶄新的影音娛樂體驗，積極佈建5G建設，行動網路品質屢獲國際肯定。另更於Opensignal全球行動體驗獎中的影音、遊戲、語音體驗等評比，榮獲全球前30名與全台第一的肯定。中華電信繼去年攜手KKBOX打造虛擬演唱會服務，感受Hami VR震撼饗宴，今年3月亦於KKBOX音樂風雲榜，領先同業與知名樂團茄子蛋、藝術家安哲打造5G AR+VR跨界共演，體驗5G娛樂的嶄新魅力。中華電信將持續投入5G創新應用，最精采的5G娛樂陣容，盡在中華電信！

更新時間 : 2021-04-27 17:41 GMT+08:00

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