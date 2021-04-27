新北科教館與台師大三方跨域合作 首推「科普與科學專業英文大賽」

新北市教育局首次與國立臺灣科學教育館、 國立臺灣師範大學合作，日前於三重商工舉辦全國首創「 科學與科普專業英文聽力與詞彙能力大賽」， 針對北北基高中職學生及教師，經校內選拔賽， 挑選菁英學生代表參加，首屆計82校633位師生參與大賽， 透過英文競賽提升師生對科普及科學領域學習興趣， 力拼專業英語力。

新北市領先全國辦理專業英文聽力與詞彙能力大賽， 鼓勵學生學習科學與科普專業知識的同時， 也能強化各專業領域詞彙，讓參賽學生進而對此學科更加得心應手。 本次競賽使用美國全球學習與測評發展中心 (Global Learning and Assessment Management,簡稱 GLAD)學習與評測系統，從「生物、數學、地球科學、物理、 化學、自然科學、生活與資訊科技」專業領域核心詞彙， 來提升學生「聽、說、讀、寫」英語能力， 相關參賽獎狀及英文能力證明已納入教育部學習歷程加分參考條件， 有助於學生升學，提前為學習歷程做準備，提升競爭優勢。

來自北北基的92位老師們回饋，參與研習與競賽對於專業知能有很 大的提升與助益。鶯歌工商胡捷修老師表示， 本身是健康與護理雙主修，取得雙語學分後， 更希望自己能研發雙語跨科素養整合課程，鼓起勇氣挑戰「化學」 類，成功挑戰不熟悉的領域真的很開心。北一女中賴廷倫老師表示， 透過競賽學到更多專業詞彙，在課堂中會透過拆解，讓學生知道DN A是細胞核中的酸性物質，組成中有核糖，還是一個去氧的核糖。 薇閣高中王冠智教師也表示，參加競賽可以強化科學專業英語力， 完整說明「物理」的名詞代號由來與內涵， 幫助學生面對未來國際趨勢，對實際教學有很大幫助。

報考學生組「生活與資訊科技」新北高工林千惠同學說， 參加科學與科普專業英文能力測驗，可以檢視自己的科學及英文能力 ，結合發音、聽力和單字一起學習， 是非常有用及實用的學習評測系統。報考「化學」 板橋高中林品睿同學也說，高中階段除學科學習外， 往往還有專題研究及微專題，提升自己的英文能力非常重要， 特別是專業英語能力的精進， 所以就從練習大賽題庫與核心詞彙開始努力。

教育局長張明文表示，加強英文詞彙量是奠立英文基礎， 提升學生專業英語能力的重要關鍵。 新北市重視學生英語自主學習能力，透過「科學專業英文」及「 科普專業英文」詞彙與聽力能力大賽，跨域研習並以競賽促進學習交 流，有助於完整檢視科學與科普英文學習成效， 建立師生自信心與拓展視野，有效提升學習動機與成效。