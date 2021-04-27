新北科教館與台師大三方跨域合作 首推「科普與科學專業英文大賽」

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
新北市教育局首次與國立臺灣科學教育館、國立臺灣師範大學合作，日前於三重商工舉辦全國首創「科學與科普專業英文聽力與詞彙能力大賽」，針對北北基高中職學生及教師，經校內選拔賽，挑選菁英學生代表參加，首屆計82校633位師生參與大賽，透過英文競賽提升師生對科普及科學領域學習興趣，力拼專業英語力。
新北市領先全國辦理專業英文聽力與詞彙能力大賽，鼓勵學生學習科學與科普專業知識的同時，也能強化各專業領域詞彙，讓參賽學生進而對此學科更加得心應手。本次競賽使用美國全球學習與測評發展中心 (Global Learning and Assessment Management,簡稱 GLAD)學習與評測系統，從「生物、數學、地球科學、物理、化學、自然科學、生活與資訊科技」專業領域核心詞彙，來提升學生「聽、說、讀、寫」英語能力，相關參賽獎狀及英文能力證明已納入教育部學習歷程加分參考條件，有助於學生升學，提前為學習歷程做準備，提升競爭優勢。
來自北北基的92位老師們回饋，參與研習與競賽對於專業知能有很大的提升與助益。鶯歌工商胡捷修老師表示，本身是健康與護理雙主修，取得雙語學分後，更希望自己能研發雙語跨科素養整合課程，鼓起勇氣挑戰「化學」類，成功挑戰不熟悉的領域真的很開心。北一女中賴廷倫老師表示，透過競賽學到更多專業詞彙，在課堂中會透過拆解，讓學生知道DNA是細胞核中的酸性物質，組成中有核糖，還是一個去氧的核糖。薇閣高中王冠智教師也表示，參加競賽可以強化科學專業英語力，完整說明「物理」的名詞代號由來與內涵，幫助學生面對未來國際趨勢，對實際教學有很大幫助。
報考學生組「生活與資訊科技」新北高工林千惠同學說，參加科學與科普專業英文能力測驗，可以檢視自己的科學及英文能力，結合發音、聽力和單字一起學習，是非常有用及實用的學習評測系統。報考「化學」板橋高中林品睿同學也說，高中階段除學科學習外，往往還有專題研究及微專題，提升自己的英文能力非常重要，特別是專業英語能力的精進，所以就從練習大賽題庫與核心詞彙開始努力。
教育局長張明文表示，加強英文詞彙量是奠立英文基礎，提升學生專業英語能力的重要關鍵。新北市重視學生英語自主學習能力，透過「科學專業英文」及「科普專業英文」詞彙與聽力能力大賽，跨域研習並以競賽促進學習交流，有助於完整檢視科學與科普英文學習成效，建立師生自信心與拓展視野，有效提升學習動機與成效。