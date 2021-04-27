「校園瘋文資」!新北文化資產教育前進校園

新北市指定登錄的有形文化資產計196處， 新北市登錄的無形文化資產計51件。新北市遍地是文化資產！ 但什麼是文化資產？為何要區分有形、無形？你/你家有可能變成文 化資產？為了增進下一世代保護文化資產的觀念，新北市政府文化局 首度與11所學校合作，走進校園推廣文化資產， 並前往偏鄉學校示演北管和布袋戲。 國定古蹟林本源園邸同步舉辦系列展演活動， 邀請學童近距離欣賞文化資產之美，有形、 無形文化資產不再傻傻分不清！

新北市謝政達副市長表示，文化資產或多或少應其高度專業性， 而與大眾產生距離。為讓學童對在地文資不再感到陌生，今年首次與 板橋、土城、樹林、三重、三芝、金山、坪林、林口、新店、萬里與 烏來區學校合作，更特別前進本市極偏遠的烏來福山國小， 希望將珍貴的文化資產與傳統藝術引進校園， 持續挖掘學校周邊的文資小故事。

文化局表示，除了走入校園推廣文化資產，同時也邀請6所學校專車 接送走進古蹟，欣賞傳統工藝聯展及京胡、布袋戲等演出。另外， 位於府中古城區的林家花園還特別推出沉浸式劇場《西城故事》， 邀請板橋中山國小3個班級師生搶先體驗。《西城故事》是Happ y ending版本的《羅密歐與朱麗葉》，背景移至18世紀中期的 漳泉械鬥，融合林家故事並以現代話劇模式的演出， 邀請觀眾在表演者的帶領之下遊走於園內各個景點， 挑戰古蹟感官新體驗。

新北市4至6月推出文化資產系列展演活動， 而位於府中雙城古城區的林家花園也將在5至6月舉辦品牌活動， 詳細資訊可至文化局官網(https://www. culture.ntpc.gov.tw/)查詢， 歡迎一般民眾來林家花園看展覽及表演，周末六、 日還可以跟著說書人的腳步，一同穿梭林園追劇古裝版「西城故事」 ！

照片來源：新北市文化局提供