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「校園瘋文資」!新北文化資產教育前進校園

到府中古城區追劇 林家花園看古裝版「西城故事」

By 台灣英文新聞
2021/04/27 17:22
照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

新北市指定登錄的有形文化資產計196處，新北市登錄的無形文化資產計51件。新北市遍地是文化資產！但什麼是文化資產？為何要區分有形、無形？你/你家有可能變成文化資產？為了增進下一世代保護文化資產的觀念，新北市政府文化局首度與11所學校合作，走進校園推廣文化資產，並前往偏鄉學校示演北管和布袋戲。國定古蹟林本源園邸同步舉辦系列展演活動，邀請學童近距離欣賞文化資產之美，有形、無形文化資產不再傻傻分不清！

新北市謝政達副市長表示，文化資產或多或少應其高度專業性，而與大眾產生距離。為讓學童對在地文資不再感到陌生，今年首次與板橋、土城、樹林、三重、三芝、金山、坪林、林口、新店、萬里與烏來區學校合作，更特別前進本市極偏遠的烏來福山國小，希望將珍貴的文化資產與傳統藝術引進校園，持續挖掘學校周邊的文資小故事。

文化局表示，除了走入校園推廣文化資產，同時也邀請6所學校專車接送走進古蹟，欣賞傳統工藝聯展及京胡、布袋戲等演出。另外，位於府中古城區的林家花園還特別推出沉浸式劇場《西城故事》，邀請板橋中山國小3個班級師生搶先體驗。《西城故事》是Happy ending版本的《羅密歐與朱麗葉》，背景移至18世紀中期的漳泉械鬥，融合林家故事並以現代話劇模式的演出，邀請觀眾在表演者的帶領之下遊走於園內各個景點，挑戰古蹟感官新體驗。

新北市4至6月推出文化資產系列展演活動，而位於府中雙城古城區的林家花園也將在5至6月舉辦品牌活動，詳細資訊可至文化局官網(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)查詢，歡迎一般民眾來林家花園看展覽及表演，周末六、日還可以跟著說書人的腳步，一同穿梭林園追劇古裝版「西城故事」

「校園瘋文資」!新北文化資產教育前進校園

照片來源：新北市文化局提供

更新時間 : 2021-04-27 17:40 GMT+08:00

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