集保e存摺APP新功能上線 款券資訊e手掌握

投資人有福了，集保結算所於今日(4/27)正式推出集保e存摺APP連結銀行新功能。現在，投資人除可透過集保e存摺APP同時查閱、整合檢視名下多本證券帳戶餘額及交易明細外，還可以使用新功能連結投資人往來銀行，檢視其銀行存款帳戶餘額及交易明細資訊，讓投資人可以「e手掌握」款券資訊，即時獲取證券市場整合資訊。

集保結算所林修銘董事長表示：「集保e存摺上線四年來，用戶數已突破220萬戶，過程中也收到很多使用者反應，希望可以將銀行存款資訊納入，以便有效的掌握款券投資資訊，本公司為了滿足投資人『e手掌握』投資帳戶款券交易及餘額資料，方便辦理證券買賣交割及款項劃撥作業之期望，首波與第一銀行、華南銀行、國泰世華、兆豐銀行、元大銀行及中國信託等六家銀行合作，提供投資人透過集保e存摺APP連結投資人往來銀行，跨越不同銀行檢視其銀行存款帳戶資訊之服務。另外，除了現有六家合作銀行外，多家銀行正與我們進行連線測試，相關測試完成後將陸續提供投資人本項服務，提供投資人更多便利。」

本次新功能上線，不僅滿足投資人「e手掌握」款券資訊的期待，更是呼應了金管會推動開放銀行(Open Banking)政策，希望銀行開放資料促進更多跨業加值服務的目標。集保結算所經由財金公司「開放API平台」，連結多家合作銀行辦理開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」業務，提供投資人透過集保e存摺APP查詢各家銀行存款資訊之服務。財金公司與集保結算所所建立的連線架構，更樹立金融市場款券服務兩大平台進一步的合作典範，並響應金管會「金融科技發展路徑圖」政策規劃，集保結算所、財金公司與聯徵中心等周邊單位將攜手合作，於主管機關的指導下，協助市場發展「資料共享」及「數位基礎建設」等政策目標，以共同打造金融科技發展生態系。

集保e存摺APP自106年推出以來，首先整合投資人名下跨證券商的證券資產，108年更進一步提供境內基金資產資訊，此次加入連結銀行新功能，對投資人來說，除使投資人得藉由單一APP查詢證券、基金及銀行等跨資產整合資訊，還可搭配使用股東權益及連結股東e票通等加值服務，提供投資人跨資產、跨帳戶的多元資產管理整合服務。未來，集保結算所將持續聆聽用戶的聲音，開發更多好用功能，精進集保e存摺APP的使用者介面及體驗。

詳情請查詢「集保e存摺」推廣網頁：https://epassbook.tdcc.com.tw