「社會福利雖然很多 但常看不懂」 新北市推易讀易懂網站專區和手冊

「我想知道自己享有的福利、我要自己做決定、 我會為自己負責！」這是許多身心障礙者的心聲。 新北市政府社會局為落實「身心障礙者權利公約」精神， 確保身心障礙者能瞭解自身權利，特別在官網設置「 身心障礙者易讀、易懂專區」， 用較易理解的圖文或有聲品說明各式身心障礙相關福利服務及基本權 益，讓所有居住在新北市的民眾更能看懂、聽懂、讀懂！

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，易讀（easy to read）是一種無障礙資訊呈現形式，將原本制式及生澀的文宣， 使用圖片或照片，搭配為淺顯易懂的文字說明，讓心智障礙者、 閱讀困難者、年長者、在臺灣生活或工作的外籍人士等， 都能容易理解。舉例來說，「我可以和同學一起開心上學」，用「 和」字比用「跟」、「與」等字更讓心智障礙者容易讀懂。

徐綺櫻表示， 依據身心障礙者權益保障法第52條有關公共資訊無障礙之規定， 以及「國際身心障礙者權利公約」（CRPD）第21條「 表達與意見之自由及近用資訊」的權利， 經市府邀集身障團體研商瞭解後，以福利手冊、CRPD、 服務契約及肖像權同意書等需求最高， 因此運用公益彩券盈餘分配基金投入製作易讀手冊及有聲品， 包含身心障礙證明申請、CRPD基本權利易讀版、和機構簽約、 照片和資料使用等易讀範例，在規劃過程中並有心智障礙者、 視障者實際參與。

心智障礙者蔡騏楠在參與易讀手冊研發時感慨， 政府社會福利雖然很多很好， 但對他們這群心智障礙者並不是很容易懂， 因此透過圖像和簡單的文字，尤其文字越簡單越好， 他們才有辦法吸收弄懂。他畫了張天燈， 希望身障者追求平權的願望可以點燃升空， 而這幅畫也成了易讀手冊的封底和註解。

社會局張錦麗局長表示，不只身心障礙者，現今社會邁向高齡化、 國際化，為推展「近用資訊」目標，除設置易讀易懂專區， 持續增列相關資訊外， 新北市近年亦陸續規劃多場易讀服務推廣教育課程， 並邀集新北市政府各機關及各區公所、社福團體參訓， 期能於各領域推動無障礙資訊環境，讓社會共融共好。