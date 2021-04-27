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台灣文化協會成立百週年 北市文化局4DViews全立體影像致敬

360度蔣渭水當導覽員，為民眾講述自己的生命故事與精神。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/27 16:26
台北大稻埕「渭水驛站」首創4DViews技術重現蔣渭水全立體身影（來源：文策院官方臉書）

台北大稻埕「渭水驛站」首創4DViews技術重現蔣渭水全立體身影（來源：文策院官方臉書）

（台灣英文新聞／ 藝文組 綜合報導）適逢台灣文化協會成立一百週年，台北市文化局與文化內容策進院聯手策展，運用首創4DViews技術重現蔣渭水全立體身影，以科技致敬文協百年歷史。

蔣渭水是推動台灣文化運動以及成立台灣文化協會重要推手，當年運動根據地目前變身為「渭水驛站」文化館所，並策劃常設展「你好，渭水」，引領民眾認識蔣渭水的生命故事與精神。這回館內運用嶄新4DViews影像科技，搭配AI空間辨識技術，製作成全立體身影的「4DViews蔣渭水影片」，讓虛擬的蔣渭水將帶領民眾在常設展的五個場景漫遊，敘述他的生命故事與精神。

本次展覽邀請其曾孫蔣寶漳扮演蔣渭水，由頑石國際公司運用4DViews影像搭配AI空間辨識技術，製作成全立體身影的「4DViews蔣渭水影片」，再現這位傳奇人物的風采。蔣寶漳對參與關於本次創作感到榮幸。

4DViews的技術在台灣大多應用於影視MV或VR遊戲，頑石國際技術部經理劉詩安表示，此展為該技術首次應用在文化展館領域中。他說，這次的創意是讓蔣渭水作為虛擬導覽員，由他講述自己的故事與觀點，期待民眾更能融入其中。

台北市文化局表示，此次合作是4DViews技術重現台灣歷史重要人物的首例，未來將持續用新科技開創新體驗，「讓台北的城市文化內涵能以不同的媒介深入每個體驗者的心中」。
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更新時間 : 2021-04-27 17:40 GMT+08:00

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