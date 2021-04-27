梅山鄉瑞里紫色山城紫藤公園獲評審激賞 靚螢抵嘉邀客同遊賞

有紫色山城之稱的瑞里新亮點就在王鼎茶園旁的「紫藤公園」! 大片草坪旁點綴著獨特的紫藤穹頂及浪漫廊道， 從旁攀爬而上的紫藤在花季時吸引許多遊客拍照打卡， 舒適怡人的美景搭配在地好茶或咖啡，令人流連忘返! 紫藤公園的特色恰好回應建築園冶獎對在地永續發展的關注， 因而榮獲「公共建築景觀類」獎項。得獎單位水保局說， 除了遊訪日間美景，現在「靚螢抵嘉」也邀請民眾夜宿瑞里， 靜賞暗夜裡成群舞動的點點流螢星亮。

瑞里社區發展協會林相卿理事長指出， 瑞里社區近年來以紫藤花為特色植物，種植密度堪稱全國第一， 賞花點就超過20處， 每到紫藤花季總是吸引遊客如織絡繹不絕的前來賞花。 但因觀賞點多位於店家內而較為零散， 社區周邊也欠缺吸引遊客停駐休憩之亮點空間， 故尋求水保局農村再生的協助，藉由紫藤公園來營造觀賞紫藤、 賞味瑞里美景和美食的新亮點，呈現不同的紫藤之美， 紫藤花開時彷彿觀賞紫色星空，平時則是音樂演出、 茶藝及品賞咖啡的絕佳地點。

水保局南投分局陳榮俊分局長表示，「 梅山鄉瑞里村紫色山城營造及綠美化改善工程」 以浪漫紫藤為設計概念，利用鋼構設計出花廊、穹頂、 花牆等各式各樣的造型， 再運用自然竹材編製成有利紫藤攀爬的網面， 來豐富紫藤的展現形式，更搭配大片草坪及植栽， 營造出這個讓人心曠神怡的特色體驗空間，除了賞花看景， 還可以在此舉辦茶席、品評咖啡及辦理展演、星空下的婚禮活動等， 不但呼應了紫色山城的印象，更希望藉此延長遊客停駐瑞里的時間， 深度賞味在地的好茶、好咖啡、特色美食和農村溫暖的人情味。

水保局林長立副局長熱情地說，瑞里紫藤花季繽紛散落之後， 現在4月底至6月間正是觀賞螢火蟲的好時機！此外， 瑞里社區高山美景變化萬千，更有17間合法特色民宿、 多家質感餐廳與店家，皆可提供特色茶席與體驗， 更可透過預約星空下、竹林中和紫藤公園的茶席體驗， 享受在悠然景致中的品茗氛圍，歡迎來瑞里踏青， 感受紫色山城的浪漫與溫暖。想瞭解更多遊賞瑞里的相關訊息， 請上FB臉書搜尋「紫戀瑞里」粉絲專頁洽詢或關注， 茶葉體驗可洽王鼎茶園民宿葉小姐05-2501006， 咖啡體驗可洽青葉山莊葉先生0932-807970。