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梅山鄉瑞里紫色山城紫藤公園獲評審激賞 靚螢抵嘉邀客同遊賞

By 台灣英文新聞
2021/04/27 17:24
照片來源：水土保持局提供

照片來源：水土保持局提供

有紫色山城之稱的瑞里新亮點就在王鼎茶園旁的「紫藤公園」!大片草坪旁點綴著獨特的紫藤穹頂及浪漫廊道，從旁攀爬而上的紫藤在花季時吸引許多遊客拍照打卡，舒適怡人的美景搭配在地好茶或咖啡，令人流連忘返! 紫藤公園的特色恰好回應建築園冶獎對在地永續發展的關注，因而榮獲「公共建築景觀類」獎項。得獎單位水保局說，除了遊訪日間美景，現在「靚螢抵嘉」也邀請民眾夜宿瑞里，靜賞暗夜裡成群舞動的點點流螢星亮。

瑞里社區發展協會林相卿理事長指出，瑞里社區近年來以紫藤花為特色植物，種植密度堪稱全國第一，賞花點就超過20處，每到紫藤花季總是吸引遊客如織絡繹不絕的前來賞花。但因觀賞點多位於店家內而較為零散，社區周邊也欠缺吸引遊客停駐休憩之亮點空間，故尋求水保局農村再生的協助，藉由紫藤公園來營造觀賞紫藤、賞味瑞里美景和美食的新亮點，呈現不同的紫藤之美，紫藤花開時彷彿觀賞紫色星空，平時則是音樂演出、茶藝及品賞咖啡的絕佳地點。

水保局南投分局陳榮俊分局長表示，「梅山鄉瑞里村紫色山城營造及綠美化改善工程」以浪漫紫藤為設計概念，利用鋼構設計出花廊、穹頂、花牆等各式各樣的造型，再運用自然竹材編製成有利紫藤攀爬的網面，來豐富紫藤的展現形式，更搭配大片草坪及植栽，營造出這個讓人心曠神怡的特色體驗空間，除了賞花看景，還可以在此舉辦茶席、品評咖啡及辦理展演、星空下的婚禮活動等，不但呼應了紫色山城的印象，更希望藉此延長遊客停駐瑞里的時間，深度賞味在地的好茶、好咖啡、特色美食和農村溫暖的人情味。

水保局林長立副局長熱情地說，瑞里紫藤花季繽紛散落之後，現在4月底至6月間正是觀賞螢火蟲的好時機！此外，瑞里社區高山美景變化萬千，更有17間合法特色民宿、多家質感餐廳與店家，皆可提供特色茶席與體驗，更可透過預約星空下、竹林中和紫藤公園的茶席體驗，享受在悠然景致中的品茗氛圍，歡迎來瑞里踏青，感受紫色山城的浪漫與溫暖。想瞭解更多遊賞瑞里的相關訊息，請上FB臉書搜尋「紫戀瑞里」粉絲專頁洽詢或關注，茶葉體驗可洽王鼎茶園民宿葉小姐05-2501006，咖啡體驗可洽青葉山莊葉先生0932-807970。

更新時間 : 2021-04-27 17:40 GMT+08:00

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