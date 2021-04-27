【華航疫情再擴大 9機師2家屬染疫】4/27增1名機師妻子染疫、5境外移入

台灣今日新增5例境外移入和1例本土武漢肺炎確診病例，其中本土個案為澳洲驗出陽性機師之同住妻子。（圖取自4/27指揮中心直播記者會） 台灣今日新增5例境外移入和1例本土武漢肺炎確診病例，其中本土個案為澳洲驗出陽性機師之同住妻子。（圖取自4/27指揮中心直播記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，新增5例境外移入和1例本土武漢肺炎（COVID-19）確診病例，其中本土個案(案1111)為澳洲驗出陽性機師之同住妻子。

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指揮中心說明，今日新增的本土個為印尼籍40多歲女性，是在澳洲確診的華航貨機機師之妻子，也是案1090的媽媽，近期無出國史，今(2021)年4月21日匡列為居家隔離接觸者，當日及次(22)日採檢結果均為陰性。4月26日出現喉嚨乾、身體痛、暈眩、口苦、噁心、睡不著等症狀，由衛生單位安排採檢，於今日確診(Ct值22)。

案1111的家庭接觸者1人，延長居家隔離日期至5月10日，另匡列3名接觸者，為防疫計程車司機，接觸時雙方皆佩戴口罩，列自主健康管理。

此外，今日國內亦新增5例境外移入病例，分別自加拿大(案1106)及菲律賓(案1107至案1110)入境。



指揮中心表示，案1106為本國籍70多歲女性，今年3月1日與日前公布之案1068一同至加拿大探親，4月8日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，因案1068確診，改列為居家隔離對象，4月13日進行接觸者採檢，結果為陰性。個案隔離期間並無症狀，4月25日由衛生單位安排至醫院進行隔離期滿前採檢，於今日確診(Ct值29)。已掌握個案接觸者2人，1人列居家隔離、1人列自主健康管理。



指揮中心指出，案1107、案1109及案1110分別為緬甸籍30多歲男性、中國籍40多歲男性及緬甸籍20多歲男性，皆為昨(26)日公布案1103及案1104之同船船員，其中案1107於4月24日起陸續出現發燒及咳嗽症狀，4月25日後送就醫並採檢，案1109、1110則於4月26日進行接觸者採檢，3人因核酸檢測皆呈現陽性，於今日確診(案1107 Ct值26；案1109 Ct值20；案1110 Ct值28)。

該船截至目前共計5人確診，已掌握接觸者64人，其中14人為同船船員，核酸檢測皆為陰性，並已出境；餘50人中，3人列居家隔離、47人列自主健康管理。



指揮中心表示，案1108為菲律賓籍20多歲女性移工，今年4月25日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，因主動通報3月下旬於菲律賓當地確診COVID-19，故在機場進行採檢，於今日確診(Ct值27)。已掌握個案同班機前後二排座位旅客3人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,110例確診，分別為984例境外移入，79例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及8例調查中；另1例(案530)移除為空號。 確診個案中12人死亡、1,050人解除隔離、48人住院隔離中。



指揮中心也提醒，接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，請先向工作單位確認是否已列入造冊名單，再進行預約接種事宜。請符合公費接種對象者踴躍接種，及早獲得保護力。

※公費疫苗接種對象看這邊：http://at.cdc.tw/1uq4dQ