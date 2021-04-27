防治汙染新技術 廢液晶玻璃加入電鍍產業水資源循環再創新價值

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣每年產生8,000公噸左右的廢棄LCD，環保署與工研院共同開發廢液晶顯示器（LCD）玻璃高值再利用技術，把廢棄的LCD玻璃轉化為能吸附重金屬的孔洞材料，估計每年造就30萬公噸以上之電鍍製程水資源循環使用，減少三分之一重金屬污泥的產生，開拓新台幣1.2億元以上的循環經濟價值。

現行廢棄LCD經拆解及分類後，LCD的玻璃採物理處理或掩埋。環保署表示，如今透過高值化循環再利用技術，將LCD玻璃中的液晶取出，純化至符合產品規格後，回到製造程序再製成LCD產品，該技術已技轉廠商使用。

剩餘的玻璃由於其硬度、熔點比普通玻璃高出許多，所以無法和普通玻璃一起回收重複使用，現在利用開發的技術，將LCD玻璃改質、熱處理，在LCD玻璃上製造出無數個奈米大小且具有吸附重金屬能力的孔洞，使LCD玻璃轉變為能吸附重金屬的「LCD玻璃奈米孔洞材料」，並應用於電鍍製程水的處理。

為了驗證「LCD玻璃奈米孔洞材料」的運作成效，已分別於彰濱工業區的電鍍廠及彰濱工業區服務中心鹿港區金屬表面處理專區廢水前處理廠，完成長達一年以上的測試驗證，所設置的製程水的吸附系統每日可處理50公噸電鍍製程水，處理過後之電鍍製程水能夠循環回到原電鍍製程中使用，且處理過程不需像化學沉澱法需額外添加藥劑，產生重金屬污泥，約可減少三分之一的處理成本。

環保署呼籲，電鍍產業皆可導入應用LCD玻璃奈米孔洞材料吸附重金屬技術，不僅幫原先要廢棄的LCD玻璃找到高值的應用管道，也能協助電鍍產業建立更好的水資源循環方式，共同創造多方面的經濟循環新價值，資源永續循環使用，為愛護地球盡一分心力。

污水廠吸附模組。(照片由環保署提供)

LCD玻璃奈米孔洞材料。(照片由環保署提供)