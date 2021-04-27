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好市多進口美國酪梨重金屬超標7倍 上千公斤退運銷毀

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/27 16:30
食藥署今（27）日公布邊境查驗違規名單，美式賣場好市多從美國進口的酪梨被驗出重金屬鎘超標6.2倍。（圖／食藥署）

食藥署今（27）日公布邊境查驗違規名單，美式賣場好市多從美國進口的酪梨被驗出重金屬鎘超標6.2倍。（圖／食藥署）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）食藥署今（27）日公布邊境查驗違規名單，美式賣場好市多從美國進口的酪梨被驗出重金屬鎘超標6.2倍；知名日式超市裕毛屋從日本進口的綠茶粉也驚見農藥超標，違規產品通通退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有20款產品因檢驗違規，在邊境被攔下，全數退運銷毀。

美式賣場好市多日前進口的蘋果農藥超標頻頻名列不合格名單，這次從美國進口的酪梨被檢出重金屬鎘含量每公斤有0.36毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘限量為0.05 mg/kg，超標7倍多，共有1980公斤遭邊境攔下，並未流入市面。

除此之外，知名超市裕毛屋從日本進口的4.8公斤「丸久小山園綠茶粉」也被驗出農藥超標。

其他水果也有多款被驗出農藥超標，包括上佳水果公司從日本進口82.8公斤「鮮草莓」及4公斤「鮮哈密瓜」、馥農公司從美國進口的1萬8900公斤「葡萄柚」、啟照公司從印度進口1萬192公斤「鮮葡萄」、日豪貿易公司從美國進口2萬1471公斤「鮮蘋果」和1260公斤「FIRE GLO葡萄柚」、稻達國際貿易從日本進口90公斤「鮮蜜瓜」。

其餘農產品方面也有多項違規，其中琉宇企業分別從保加利亞、法國、中國進口「牛肝菌」，被驗出農藥超標。

海仙食品公司從韓國進口的3公斤食品用「水蔘」、長榮雜糧公司中國進口2萬4900公斤「大毛綠豆」、穎資國際開發中國進口2萬5000公斤「新鮮南瓜」、立而普公司從斯里蘭卡進口720公斤「HUPPEL禾莆鍚蘭紅茶包」、永鴻貿易越南進口1萬3800公斤「荷蘭豆莢」、元春堂國際貿易中國進口1萬9590公斤「紅棗」，通通被驗出農藥超標，遭退運銷毀。
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