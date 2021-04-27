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台北老爺風情萬粽 異國風味粽帶賓客用味蕾遨遊各國

By 台灣英文新聞
2021/04/27 14:00
台北老爺風情萬粽 異國風味粽帶賓客用味蕾遨遊各國
台北老爺風情萬粽 異國風味粽帶賓客用味蕾遨遊各國

迎接端午節連假，還無法恣意出國的2021年，台北老爺延續經典、發揮創意，以「風情萬粽」為主題，邀請賓客與親朋好友一起用泰式、葡式、台式等多種風味粽遨遊各國! 除了歷年常勝軍－「人蔘花雕雞粽」與「三杯杏鮑菇粽」外，今年更匠心獨具，準備「泰式打拋豬粽」、「葡式咖哩和牛粽」、「荔茸綠豆沙粽」、「桂圓紫米紅豆粽」等四款全新口味，搭配時尚低溫保冷提袋，共推出五福、八巧，與吉祥三款禮組，即日起至6月14日止開放搶訂! 5月31日前預訂即可享超值早鳥優惠價! 訂購詳情，請於上午10時至晚上9時期間，電洽(02)2542-3266 轉明宮廳。

【吉祥禮組】原價2,380元 早鳥價1,988元 (十粒入)

大份量吉祥禮組，最適合多人一起分享！除了一顆「葡式咖哩和牛粽」，還有幾乎無人不愛的「桂圓紫米紅豆粽」三顆，讓餐後甜點更豐盛！另外還有噴香開胃的「泰式打拋豬粽」，以及超人氣「人蔘花雕雞粽」、「三杯杏鮑菇粽」各有兩顆，風味多元讓人愛不釋口。

【八巧禮組】原價1,740元 早鳥價1,488元 (八粒入)

想一次品嚐全部口味的賓客，首推八巧禮祖，一組八入，共六種風味，內含「泰式打拋豬粽」、「葡式咖哩和牛粽」「人蔘花雕雞粽」、「三杯杏鮑菇粽」各一顆，及兩款甜粽「荔茸綠豆沙粽」、「桂圓紫米紅豆粽」各兩顆。

【五福禮組】原價1,140元 早鳥價988元 (五粒入)

送禮大方又實惠的五福禮組，為賓客精心嚴選三款鹹粽，除了主廚今年創新研發的「葡式咖哩和牛粽」，還有兩款冠軍粽－「人蔘花雕雞粽」與「三杯杏鮑菇粽」，加上甜而不膩、老少咸宜的「荔茸綠豆沙粽」及「桂圓紫米紅豆粽」兩款甜粽，品嚐過後絕對讚不絕口！

訂購三款禮組，皆附贈外型簡約時尚的低溫保冷提袋。同時，台北老爺亦貼心推出依個人喜好挑選口味的單顆販售服務。六款口味任選搭配，將經典食材賦予巧思，自行組合更有特色：

泰式打拋豬粽 280元/粒

經典泰式打拋豬調味，並顛覆傳統採用豬絞肉之做法，以上等梅花肉切塊替代，並加入台式傳統粽中不可或缺之香菇、栗子等食材，再以粽葉搭配荷葉包裹增加香氣，美味又開胃。

葡式咖哩和牛粽 320元/粒

嚴選和牛臉頰部位，以葡式咖哩醬與新鮮時蔬滷製2小時以上，直至咖哩及蔬菜之甜味與香氣徹底融入，再以兩種起司及雞腿菇一同包製，一口咬下可品嚐到起司與咖哩濃郁醬香，令人意猶未盡。

人蔘花雕雞粽 300元/粒　2019蘋果日報評比冠軍

嚴選長糯米與花雕酒經過整整30小時的浸泡，待每粒米皆充分吸收酒香精華後，再與人蔘、雞肉及多款養生藥材搭配而成，香氣四溢、口感十足，更是養生首選。

三杯杏鮑菇粽(素) 200元/粒　2019蘋果日報評比冠軍

主廚精選上等杏鮑菇，以經典三杯作法料理而成，入口時菇肉肥厚滑嫩，搭配口感黏彈之糯米，風味絕佳，熟悉的家常風味讓素食者也能吮指回香。

荔茸綠豆沙粽(素) 160/粒

主廚自製豆沙餡，加入蜜芋頭豐富口感，外皮則是用糯米加入芋頭所製成，品嚐時甜而不膩，清爽順口。

桂圓紫米紅豆粽(素) 160元/粒

精選屏東萬丹紅豆製成內餡，並使用富含花青素的紫米，加上松子與桂圓肉所包製而成甜粽，既養生又能兼顧口感，老少咸宜。

2021年台北老爺「風情萬粽」慶端午，帶賓客用味蕾旅行! 不要錯過泰式、葡式、台式等多國風味粽好滋味，訂購禮組即贈時尚低溫保冷提袋，亦提供單顆販售，即日起至6月14日接受訂購! 5月31日前預訂即可享超值早鳥優惠。更多詳情，請洽台北老爺酒店(02)2542-3266轉明宮廳。

更新時間 : 2021-04-27 17:39 GMT+08:00

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