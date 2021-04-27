和逸飯店X小草作推跨界聯名 媽媽放鬆旅行計畫

迎接五月美麗女人月，國泰飯店觀光事業再推跨界聯名合作，旗下和逸飯店與質感系花草茶品牌小草作 Grassphere聯名，於和逸飯店．台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館推限定「媽媽放鬆旅行計畫」住房專案，凡AMAZZING CLUB會員於2021年5月1日起至6月11日期間，訂房入住每晚2,688元起，除了品嚐晨光自助式早餐、享受AMAZZING CLUB會員禮遇，房內提供小草作無咖啡因花草茶包(每房4包)，並贈送小草作母親節禮盒乙份(價值730元)，讓您在旅遊享美食之際，也為身體做了一場輕保養。

媽媽鬆一下 兩天一夜身心漫活放鬆計畫

每天忙工作忙小孩的鋼鐵媽媽，有多久沒好好放鬆？閉上眼睛試著想像，在溫暖舒適的房間內好好睡上一覺，醒來後沏上一杯茶，一邊品嚐一邊放空，脫去生活中累積的忙碌及辛勞；為了讓媽媽體驗這樣的愜意時光，HOTEL COZZI和逸飯店與質感系花草茶品牌小草作 Grassphere聯名，推出母親節完美企劃「媽媽放鬆旅行計畫」住房專案，邀請大家帶媽媽一起來個兩天一夜慢步輕旅行。

2021年5月1日起至6月11日期間，凡加入AMAZZING CLUB會員(免入會費)，並透過AMAZZING CLUB會員網站預訂「媽媽放鬆旅行計畫」限量專案，每晚享2,688元起，入住和逸飯店旗下館別(台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館)，隨房獻上以在地優質原料打造的小草作無咖啡因花草茶包(每房4包)，並享舒適住房、品嚐晨光自助式早餐及AMAZZING CLUB會員禮遇；為讓媽媽們將這樣的愜意感延續到生活中，和逸飯店與小草作更共同打造母親節專屬禮盒，選用彰化茉莉、屏東玫瑰、

苗栗杭菊、石碇桂花等在地農家的安心花卉，搭配小草作以無毒農法自家栽種的甜菊、檸檬草等香草原料，調和具有舒緩鎮定特性的無咖啡因花草茶飲，訂房入住「媽媽放鬆旅行計畫」住房專案，即隨房贈母親節專屬禮盒乙份(價值730元)，與媽媽一起享受一場身心舒暢的輕旅程。AMAZZING CLUB會員訂房網站。