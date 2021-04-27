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台海問題再登歐盟焦點 歐盟對中立場「硬起來」

台海情勢惹關注，歐盟批中國獨裁開經濟空頭支票，對中立場「由軟翻硬」。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/27 12:28
歐盟最新內部報告揭露，中國「轉向獨裁」且開經濟空頭支票，台海情勢引發關注，歐盟對中立場「由軟翻硬」（來源：檔案照片）

歐盟最新內部報告揭露，中國「轉向獨裁」且開經濟空頭支票，台海情勢引發關注，歐盟對中立場「由軟翻硬」（來源：檔案照片）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）上週一份針對中國的歐盟內部報告揭露，歐盟對「商業利益」能否與中國領導人「轉向獨裁」脫鉤持悲觀態度，報告提出中國的經濟支票鮮有兌現，反應歐盟對中國立場轉趨強硬。報告提及台海情勢、新疆人權及香港民主問題。

轉向獨裁路線，中國經濟空頭支票難兌現

醞釀七年，於去（2019）年12月30日簽署的中歐投資協定尚不滿4月，美國政治新聞網站Politico 25日披露，一份歐盟高級別內部報告顯示，對該聯盟的「商業利益」能否與中國領導人習近平的「獨裁轉變」脫鉤持悲觀態度，譴責中國在兌現經濟承諾上「幾無進展」。

該報告譴責中共開空頭經濟支票，尤其在開放數位市場與農業市場，以及解決鋼鐵生產過剩及限制產業補貼等領域。報告呼籲採取「更進一步、更強力」的措施來應對中國所帶來的新挑戰，該國經濟正快速自疫情中復甦。

台灣、香港、新疆問題引關注

歐盟曾於2019年公佈「歐中關係戰略展望」報告（EU-China–A strategic outlook），對比上週最新的「進展報告」，反應自去年簽約以來，中國與歐盟在外交關係發展上的無預期敵對情勢。中國動作頻頻，對外「邊緣政策」將台海情勢推向緊繃，對內壓迫新疆維吾爾族穆斯林、打壓香港民運人士，種種強硬行徑引發國際諸多關切。

報告指出，北京過去兩年採 「更武斷的路線」，顯示該政權持續向獨裁轉變，對中國-歐盟關係產生負面影響。「中國進一步關閉國內政治空間，加強社會控制，在新疆和西藏進行鎮壓，壓制香港基本自由，」報告表明，「當涉及南海的和平與穩定時，歐盟有顯著的利益關係，應密切關注最近加劇的台海緊張局勢。」

內部問題引發疑慮

不僅外患，內憂也令歐洲聯盟執行委員會（EU Commission）受挫。中國支持的企業可能利用後疫情時代經濟下滑，來佔據歐洲關鍵產業，一如十年前希臘的彼里夫斯港（Piraeus） 被中國趁金融危機期間掠奪。而歐盟現今卻仍有10個成員國沒設立投資審核機制，情況十分堪慮。 

歐盟對中立場「由軟漸硬」，美國喜聞樂見

在21日一份信件中，歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen ）與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）向歐盟27國領袖組成的歐洲理事會（European Council）如此概述本報告：「事實是，歐盟與中國有本質上的分歧，從經濟體制與處理全球化、民主、人權議題的作法，到與第三國應對模式。上述分歧在可預見的未來仍將持續，不應刻意隱瞞。」

值得一提的是，美國拜登政府曾在去年歐盟將與中國簽約之際，提出歐盟與美國先行協商，建立對抗中國的民主統一戰線。法、德兩國仍試圖與中國維持良好合作關係，拒絕拜登政府的提議。布魯塞爾也拋開顧慮，推動這項本該對在中設廠的歐盟汽車製造商大有助益的協議。

而今年三月，歐洲改變原本將商業利益與人權議題區分對待的作法。當歐盟在新疆問題上採低調制裁立場，中國卻大張旗鼓的對外交官、歐洲議會成員和在歐洲智庫工作的學者實施報復性制裁，使衝突升級。許多歐洲議會議員明確表示，如果他們的同事受到制裁，他們將永遠不會批准歐盟-中國的投資協議。

雖然歐盟仍然堅持，中國不僅是「戰略競爭對手」，也是「合作的談判夥伴」，但本報告中展現出比以往更「對抗性的立場」。報告指出，「多面向的應對方式」應繼續作為歐盟與中國打交道的首選方式。同時「進一步的、更強力的」的努力來應對中國的新挑戰。

由軟翻硬，布魯塞爾現威脅要採取行動，為中國公司從歐盟的公共採購市場、大型基礎設施招標設置障礙。報告中也指出，成員國對於歐盟企業進入中國採購市場所面臨的困難，已有更多認識。

 美國對於歐盟此番轉變，顯然喜聞樂見。拜登計劃在6月訪問布魯塞爾參加歐盟與美國的峰會，預計中國問題將成為峰會的焦點。
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