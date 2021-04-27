【印度疫情風暴】國難當前 印度裔Google、Microsoft執行長出手相救

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印度遭逢新冠肺炎（COVID-19）疫情風暴襲擊，議員形容患者如「沒了水的魚缺氧而死」，慘況空前，全球訝然。科技巨擘谷歌（Google）與微軟（Microsoft）的印度裔執行長不忍祖國受難，決定動用所有資源，協助印度抗疫。

CNN報導，Google 執行長皮采（Sundar Pichai）與Microsoft執行長納德拉（Satya Nadella）不約而同於26日宣布，將提供企業資源與技術專業，馳援印度。

納德拉表示，微軟將透過其影響力與科技支援救濟行動，並採買氧氣濃縮裝備。皮采允諾，谷歌將以公司與員工名義捐出13億5千萬印度盧比（1,800萬美金）資金於相關醫療物資，並提供價值1,500百萬美金的免費公衛廣告活動。

納德拉來自印度中部的海德拉巴市（Hyderabad），1992年進入Mircrosoft，2014年當上CEO。皮采出生於印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu），後赴美國史丹佛大學求學，2004年加入Google，2015年當上CEO，並於2019年執掌母公司字母控股（Alphabet）。

印度連續多日單日確診數皆破30萬，光是26日就通報352,991例，全國確診數逾1,730萬。根據BBC，這波疫情狂潮壓垮醫療體系，在缺乏醫療物資的情況下，許多民眾被迫向黑市購買藥物、氧氣瓶，不肖商人漫天喊價，一瓶高達5萬印度盧比（新台幣18,621元），無力負擔者，只能眼睜睜看著親人死去。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機