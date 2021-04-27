Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【印度疫情風暴】國難當前 印度裔Google、Microsoft執行長出手相救

黑市氧氣瓶一瓶近2萬台幣

  109
By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/27 11:48
微軟執行長納德拉與谷歌執行長皮采（右）（圖/Getty Images/IG）

微軟執行長納德拉與谷歌執行長皮采（右）（圖/Getty Images/IG）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印度遭逢新冠肺炎（COVID-19）疫情風暴襲擊，議員形容患者如「沒了水的魚缺氧而死」，慘況空前，全球訝然。科技巨擘谷歌（Google）與微軟（Microsoft）的印度裔執行長不忍祖國受難，決定動用所有資源，協助印度抗疫。

CNN報導，Google 執行長皮采（Sundar Pichai）與Microsoft執行長納德拉（Satya Nadella）不約而同於26日宣布，將提供企業資源與技術專業，馳援印度。

納德拉表示，微軟將透過其影響力與科技支援救濟行動，並採買氧氣濃縮裝備。皮采允諾，谷歌將以公司與員工名義捐出13億5千萬印度盧比（1,800萬美金）資金於相關醫療物資，並提供價值1,500百萬美金的免費公衛廣告活動。

納德拉來自印度中部的海德拉巴市（Hyderabad），1992年進入Mircrosoft，2014年當上CEO。皮采出生於印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu），後赴美國史丹佛大學求學，2004年加入Google，2015年當上CEO，並於2019年執掌母公司字母控股（Alphabet）。

印度連續多日單日確診數皆破30萬，光是26日就通報352,991例，全國確診數逾1,730萬。根據BBC，這波疫情狂潮壓垮醫療體系，在缺乏醫療物資的情況下，許多民眾被迫向黑市購買藥物、氧氣瓶，不肖商人漫天喊價，一瓶高達5萬印度盧比（新台幣18,621元），無力負擔者，只能眼睜睜看著親人死去。

延伸閱讀：
【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機
印度
新冠肺炎
COVID-19
疫情
氧氣
Google
Microsoft
谷歌
微軟
執行長
物資

相關新聞

快刪！這8款惡意APP竟會盜刷用戶信用卡　小心個資遭竊注意合理授權範圍
快刪！這8款惡意APP竟會盜刷用戶信用卡　小心個資遭竊注意合理授權範圍
2021/04/26 20:51
歐洲旅遊將解封？歐盟擬開放已接種疫苗美國人夏天入境觀光
歐洲旅遊將解封？歐盟擬開放已接種疫苗美國人夏天入境觀光
2021/04/26 17:40
【華航機師染疫案再擴大】 陳時中：採檢可能擴及其他航空公司
【華航機師染疫案再擴大】 陳時中：採檢可能擴及其他航空公司
2021/04/26 16:10
【華航新冠疫情再擴大 9機師1家屬染疫】4/26再增兩例 感染源調查中
【華航新冠疫情再擴大 9機師1家屬染疫】4/26再增兩例 感染源調查中
2021/04/26 14:49
【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例
【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例
2021/04/26 11:18

更新時間 : 2021-04-27 17:39 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例
【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例
更新【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外
更新【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【海內外台灣國是會議】賴清德：台灣是主權獨立國家 與中國互不隸屬
【海內外台灣國是會議】賴清德：台灣是主權獨立國家 與中國互不隸屬
【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機
【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標
台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理
台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理