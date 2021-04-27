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面對全球暖化 內政部：全台灣9千件綠建築可年省半座石門水庫水量

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/27 10:47
臺中文山水資源回收中心。(照片由內政部提供)

臺中文山水資源回收中心。(照片由內政部提供)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣政府近幾年致力推動綠建築，根據內政部統計，截至2020年底，全台綠建築數量已有逾9,000件，每年共約可省電21.38億度、省水1億400萬噸，相當於省下半座石門水庫的水量。

內政部表示，面對全球環境暖化及氣候變遷，建築方面的具體策略就是發展綠建築，去年綠建築標章通過的件數達848件，為歷年之最，全台累積總數已有9,255件，且全國各縣市均有綠建築標章通過案例。其中，民間興建綠建築標章的佔比也逐年提升，從2002年的的7案、約6%攀升到2020年的358案、約42%。

面對全球暖化 內政部：全台灣9千件綠建築可年省半座石門水庫水量

圖片由內政部提供

內政部進一步統計，以綠建築標章建築物平均至少可節電20%及節水30%的效益估算，累計每年約可省電21.38億度、省水1億400萬噸，以石門水庫有效容量近2億噸而言，每年相當於省下半座石門水庫的水量，每年節省的水電費約85.22億元。

此外，每年減少的二氧化碳排放量約為121.23萬噸，這個量約等於8.14萬公頃人造林，相當於3個台北市面積所吸收的二氧化碳量。

內政部建築研究所表示，從1999年9月開始實施的綠建築標章制度，台灣與世界各國一致，均為自願申請制。現今全世界約有38套的綠建築評估系統，而台灣僅次於英國、美國及加拿大之後，全球第4個實施具科學量化的綠建築評估系統，同時也是第1個對高溫、高濕氣候進行綠建築評估的國家。

面對全球暖化 內政部：全台灣9千件綠建築可年省半座石門水庫水量

圖片由內政部提供
內政部
節能
減碳

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