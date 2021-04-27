【超美趕亞？】發展半導體產業鏈　歐盟布勒東將會見台積電、英特爾高層

歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東（美聯社圖片） 歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東（Thierry Breton）將於本周與英特爾、台積電代表會面，媒體指目的要強化歐盟的半導體產業鏈，解決今年歐洲車用晶片短缺的迥境、強化晶片自主。

路透日前報導，布勒東預計周五（30日）在布魯塞爾會面英特爾新任執行長帕特．蓋爾辛格（Pat Gelsinger），同日另透過視訊會議方式與台積電歐洲總裁馬塞德（Maria Marced）商談，目標加強歐洲晶片自主性，減少對亞洲及美國的依賴。

布勒東接受路透社訪問時表示，「加強自主性不意味我們要孤立於全球供應鏈計畫，而是希望提高晶片製造產能並在全球占有一席之地。」

據報，布勒東將爭取英特爾與台積電在歐洲設廠，為歐洲引進先進製程，這是歐盟「數位羅盤（Digital Compass）」大戰略計畫中一個重要的構想。另有不具名的布魯塞爾消息人士指出，布勒東目前最傾向與台積電合作，認為以其先進製程技術對這個計畫是大加分。布勒東目前考慮在法國、德國、波蘭三國境內設廠。

歐洲目前主要晶片商有英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicroelectronics）、以及恩智浦半導體（NXP Semiconductors）。英國政府通訊總部（GCHQ）負責人弗萊明（Jeremy Fleming）上周五也發表談話，強調英國不會讓亞洲控制關鍵技術。

台積電3月初曾表示沒有赴歐設廠的具體規劃。數位時代報導也分析，在歐洲設廠並非明智選擇，當地既非高階電子產品的生產基地，也沒有現代化的晶片設計產業，且當地生產成本實在太高挑戰也多。