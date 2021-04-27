打兩劑新冠疫苗可縮短居檢 陳時中：最快5月中上路

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心指揮官陳時中透露，最快5月中試辦接種疫苗者縮短居家檢疫計畫，申請者須符4要件，包括完整接種2劑疫苗、入境前及入境後第7天採檢陰性且抗體檢驗陽性。

全球已有逾十億人接種武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，台灣也有超過4萬人接種，在各國相繼鬆綁接種者的檢疫規定，台灣何時開放備受矚目。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾坦言，由於國際間還沒有認可疫苗效力的方法，而且接種疫苗後染疫是否具有傳染力仍是未知數，也是台灣遲遲未開放的主因之一。

陳時中今天下午在疫情記者會中被媒體問及相關規劃進度時表示，這件事已研議多時，目前還在研究怎樣才是可行又可靠的方法，預計5月中以後將先推出試辦計畫，小規模開放完整接種疫苗者縮短居家檢疫，此計畫已在簽核。

陳時中說，根據規劃，未來初步將開放申請居家檢疫從14天縮短為7天，申請者須符合4項條件，包括入境前1個月完整注射2劑武漢肺炎疫苗、持PCR陰性證明入境、入境後抗體篩檢為陽性、檢疫第7天PCR採檢陰性，才可放行。

陳時中指出，初步規劃每天可開放百名以下名額，但究竟該用哪種抗體篩檢試劑、時序怎麼安排，安全性等可行性問題，仍有待解決，因此最快5月中才會定案。