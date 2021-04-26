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快刪！這8款惡意APP竟會盜刷用戶信用卡　小心個資遭竊注意合理授權範圍

知名國際電腦防毒軟體公司McAfee報告指出，Google Play商店有8款惡意APP，不僅竊取用戶個資，甚至盜刷信用卡，雖然已被下架，但民眾若有下載，請務必快速刪除。

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By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/26 20:51
McAfee報告指出，Google Play商店有8款惡意APP，不僅竊取用戶個資，甚至盜刷信用卡(示意圖/Pexels)

McAfee報告指出，Google Play商店有8款惡意APP，不僅竊取用戶個資，甚至盜刷信用卡(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/科技組 台北綜合報導) 知名國際電腦防毒軟體公司McAfee報告指出，Google Play商店有8款惡意APP，不僅竊取用戶個資，甚至盜刷信用卡，雖然已被下架，但民眾若有下載，請務必快速刪除。

此次在McAfee官網被點名的問題APP包含，「PIP Camera」、「Keyboard Wallpaper」、「2021 Wallpaper and Keyboard」、「Picture Editor」等，用途為修圖、更換手機桌面、拼圖等，用戶以西亞及阿拉伯半島為主，至少累計70萬下載量。

McAfee報告指出，這些惡意程式在未獲授權的狀況下劫持用戶的訊息，非法取得簡訊內容、電話號碼、國家、訊息的傳送者、IP、國藉等資訊，並躲過審核盜刷用戶的信用卡。

McAfee 研究人員發現，這批 App 並非一開始就是惡意軟體，而是以正規的 App登上 Gogle Play Store通過 Google 審查，但在更新後將 App 嵌入惡意程式碼。

McAfee提醒，未來仍可能會有類似的惡意App出現，用戶慎選下載App的平台，也要注意App要求的授權範圍是否合理。

McAfee報告8款App含惡意程式：

1.com.studio.keypaper2021
2.com.pip.editor.camera
3.org.my.Favorites.up.keyPaper
4.com.super.color.hairdryer
5.com.ce1ab3.app.photo.editor
6.com.hit.camera.pip
7.com.daynight.keyboard.wallpaper
8.com.super.star.ringtones

快刪！這8款惡意APP竟會盜刷用戶信用卡　小心個資遭竊注意合理授權範圍
會竊取用戶個資，甚至盜刷信用卡的App（圖／翻攝自McAfee官網）
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更新時間 : 2021-04-27 04:11 GMT+08:00

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