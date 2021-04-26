歐洲旅遊將解封？歐盟擬開放已接種疫苗美國人夏天入境觀光

歐盟執委會主席馮德萊恩25日表示，已接種新冠疫苗的美國民眾「應該能在」今年夏天到歐洲旅行，此舉等於是放寬歐盟目前的旅遊限制。(圖/路透社)... 歐盟執委會主席馮德萊恩25日表示，已接種新冠疫苗的美國民眾「應該能在」今年夏天到歐洲旅行，此舉等於是放寬歐盟目前的旅遊限制。(圖/路透社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 歐盟委員會主席昨(25日)宣布，今年夏天有望放寬歐盟國家的邊境管制，開放已接種新冠疫苗的美國人入境歐洲旅遊。

為了搶救歐洲觀光產業，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週日（25日）告訴《紐約時報》(New York Times)，歐盟27個會員國正在研擬無條件接受施打過新冠肺炎疫苗的美國遊客入境。

然而並非所有的新冠疫苗接種者都符合歐盟的入境標準，根據歐洲藥品管理局（EMA）認定的三種核可疫苗，接種過輝瑞(Pfizer/BioNTech)、莫德納(Moderna)、或嬌生(Johnson & Johnson)疫苗者，才能獲得「疫苗證書」以參與今夏的歐盟旅遊計畫。

雖然實際的開放時程尚未確定，不過馮德萊恩作為歐盟位階最高的官員，這次的宣告象徵著在疫苗證書的基礎上，轉變現行的歐盟旅遊管制政策是即將發生的事。她也認為，美國的防疫成效正在持續進步，六月中前有望達成「群體免疫」或是七成以上接種疫苗的目標。

此政策若實施，對於許多仰賴觀光收入的歐盟國家，如希臘、西班牙、義大利、葡萄牙等，都是一大福音，不過疫苗的認證機制與施行細節仍在討論中，也有民眾認為可能涉及隱私問題。

台灣針對疫苗接種者的政策也有望改變，根據中央社的報導，指揮中心指揮官陳時中今(26日)透露，最快5月中試辦接種疫苗者縮短居家檢疫計畫，申請者須符4要件，包括完整接種2劑疫苗、入境前及入境後第7天採檢陰性且抗體檢驗陽性。