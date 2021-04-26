美好五月　與媽咪有約 到慕軒、和逸飯店共度母親節美味「食」光

一年一度母親節即將到來，趁著佳節向媽媽表達內心感謝。國泰飯店觀光事業旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店與HOTEL COZZI和逸飯店規畫了專屬餐飲優惠活動，獻上豐盛半自助式歐陸料理或經典粵式美饌，以美食歡度溫馨五月天！

慕軒寵愛媽媽免改名 預付訂金贈每人焗烤龍蝦半隻

倚著台北市最美欒樹林蔭大道的慕軒飯店，館內GUSTOSO義大利餐廳將於4月30日至5月9日雙週五六日晚間時段，推出『Love Mom海陸晚間盛宴』每位1,580元+10%起，可品嘗鮮嫩多汁「爐烤台灣小春雞」、散發濃郁香氣「Prime級紐約客牛排」、或肉質細緻鮮美「香煎比目魚及帆立貝」等精緻主菜五選一，搭配異國百匯自助吧吃到飽，輕鬆自取新鮮生菜水果、各式經典冷盤熱食、主廚湯品與手工甜點。另外只要預付訂金，每人再送「焗烤龍蝦半隻」，絕對讓媽媽吃得心滿意足！

和逸飯店‧台北民生館、忠孝館2樓THE Lounge針對女性顧客，凡於4月30日至5月9日雙週末午茶時段點選飲品，送輕食甜點乙份(義式奶酪/烤布蕾/水果優格沙拉/蛋糕)。

擄獲母親大人的心！COZZI Blu推六人桌菜全套付訂贈特製醬料組

COZZI Blu和逸飯店．桃園館為寵愛媽咪將於5月9日當天加開宴會廳特推十道經典澎派粵菜桌席，其中「一品八寶佛跳牆」選用富含膠質之食材及高湯熬煮八個小時，讓所有食材的風味融合成一體，展現出佛跳牆最佳的風味。「香蒜避風塘大蝦」主廚嚴選深海大草蝦，搭配自製蒜酥，甫上桌香氣四溢，母親節宴客不失禮。全套六人享用價7,200元+10%，全額付訂即贈川揚料理中餐廳逸薈軒特製雙醬禮盒。

此外，擁有超高人氣海邊碼頭市集的自助餐廳Cozzi Market逸．市集凡於當日用餐即贈鮮美康乃馨花束，和你一起為媽咪製造甜蜜回憶！

Cozzi THE Roof高空餐廳中西式美饌 帶給媽咪驚喜溫馨時刻

和逸飯店．高雄中山館30樓的Cozzi THE Roof高空美景餐廳，將於5月8日、9日週末兩天推出母親節精選精選菜單每位520元+10%起，任選「Prime等級肋眼牛排」、「法式鴨胸佐明蝦」等多款海陸主餐，搭配母親節特別版輕食自助吧餐檯料理包含精緻冷盤、多國風味熱食、中西式湯品、甜點、冰淇淋、飲品等數十種料理吃到飽；另提供中式澎湃桌菜8,000元+10%起。想偷偷製造驚喜，還可事先跟餐廳預訂『為愛綻放永生花束』(貼心價420元/束)，用餐時一起獻給媽媽；活動期間Cozzi THE Roof特別贈送每桌用餐客人85折優惠券，表達誠摯的祝福心意。

廣受親子客青睞的和逸飯店．台南西門館，館內Cozzi KITCHÉN餐廳則於5月9日祭出『全糖媽咪饗甜點』活動，凡當日午茶時段帶媽咪用餐消費，免費招待香蕉布朗尼冰淇淋乙份(價值220元+10%)。