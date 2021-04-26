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台北福華蓬萊邨 為考生集氣加油 「及第狀元考生餐」祈福金榜題名添好運！

By 台灣英文新聞
2021/04/26 17:28
台北福華蓬萊邨 為考生集氣加油 「及第狀元考生餐」祈福金榜題名添好運！

考期將至，不少學生面臨期末考、畢業考及升學考等各種考試壓力，即日起至7/31台北福華蓬萊邨台菜餐廳王永宗主廚為體恤考生親自量身打造「及第狀元考生餐」每套788元，透過營養加分，幫應考學子戰勝考季。

首先端上「鮑魚淮山豆腐」以傳統台菜手法料理南非活鮑，走水後低溫川燙料理方式後待涼，鮑魚味道清香不搶味，不但凸顯了活鮑的鮮度，更誘出絕佳風味，以柴魚、糖和醋調味而成的醬汁將山藥浸泡後切絲，搭配雞蛋豆腐增其口感，入口細滑鮮嫩，醃製番茄與松子點綴盤飾，象徵考生必定榜上有名。而「高昇栗子嫩排」選用來自台灣雲林產銷履歷標示的快樂豬，肉質Q彈，甜味高；運用冰糖醬油等多種香料醬料按比例調和滷汁並加入鳳眼果（蘋婆）、栗子一起與排骨烹調上色收汁，鳳眼果嚐起來的口感比栗子來的柔細，也讓排骨增添了些許清香甘甜的滋味，有著節節高升之意。

「粽祐三元及第」主廚別出心裁以「紅麴入粽」原料是大米，經過紅麴菌發酵後變成一粒粒深紅色的紅麴米，首先將米泡好瀝乾，麻油煸薑片至乾扁隨後放入些許松阪豬肉丁再加糯米炒拌，最後再加紅糟紅麴拌勻添色並增添香氣，口感甘醇，可增進食慾。而粽子也相同於包子，取其諧音「包中」，期望考生們「包你高中」。還有外型彷如毛筆「蘆薏妙筆生花」，此道羊肚菌菇填充蝦漿塑型再將當令食節蘆筍入菜裝飾；蝦漿味道鮮濃，同時搭配蘆筍入口更是甘甜，並用些許紅蘿蔔油與老母雞湯提煉做盤飾提味，更有畫龍點睛之巧妙之處，也象徵考生文思俊逸，文章佳妙。「文昌魁星錦囊」老師傅手擀麵皮包裹雞肉絲、蘿蔔絲、香菇丁和芹菜等做為內餡，韭菜花綑綁彩結裝飾入盤，最後再把熬煮好的黃蟲草老母雞湯倒盤，形似錦囊，寓意錦囊妙計，考試時思緒清晰，應答有條理。

而點心是「狀元芝麻鬆糕」使用蓬萊米和再來米壓制後研磨而成，鬆糕吃起來扎實而有彈性，並非想像中的鬆軟黏牙，其芝麻餡料甜度低又充滿濃濃芝麻香，絕對是用溫度品嘗的蒸時糕點。

台北福華為莘莘學子加油打氣，考試必勝Fighting! 只要考生持「准考證」點選以上套餐，即獲得艋舺龍山寺文昌帝君過火後之祈福御守1個。

更新時間 : 2021-04-26 19:29 GMT+08:00

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