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嘉義布袋東港童心悠活園成老少運動場 建築園冶獎評審也按讚

By 台灣英文新聞
2021/04/26 17:21
嘉義布袋東港童心悠活園成老少運動場 建築園冶獎評審也按讚

位於嘉義縣布袋鎮的「童心悠活園」喜獲2021建築園冶獎評審盛讚! 童心悠活園由水土保持局南投分局和東港社區的莘莘學子與社區長輩同心打造而成，以安全、無毒、教育與跨代共融為設計主軸，將原本低度使用的封閉式園區，逐步打造成兒童、青年及銀髮族群都可共享、共學、共伴的童心悠活園。

嘉義縣布袋鎮東港里林榮泰里長指出，位在鎮立幼兒園旁的童心悠活園是在2年前農村再生的協助下，才營造成一處適合幼齡兒童的遊戲及體驗場，獲得老師和幼兒的熱烈支持和喜愛。「後來，我們發覺到在地青少年、家長和長輩也同樣需要一個可以共同陪伴、休憩、運動和活動筋骨的空間環境啊！」林里長說。經過社區充分的討論後，才在水保局南投分局的支持下展開第二期的營造，現在不管是平日還是假日，總是吸引很多大小朋友相揪來到這裡活動和遊戲，十分熱鬧。

水保局南投分局陳榮俊分局長表示，布袋鎮東港社區活動中心周邊環境改善工程延續了前期營造的繽紛與動感，從旁延伸營造適合青少年體能健康、銀髮樂活運動的活動場域，設計不同高度的運動與休憩設施，可滿足幼、青、銀各年齡層的使用需求，如籃球場、單槓及座椅等，也交織成律動有趣的競技與冒險空間。此外，三點式圓形球場的設計，能創造出最大、最舒適的運動空間，從PU跑道旁往外延伸串連的步道動線，不但提高了整體視野的通透性與開闊感，鮮明的色彩搭配與平順止滑的鋪面，更可讓人感到愉悅與舒適，總共可提供超過10種以上的活動及教學服務！

水保局林長立副局長也說，台灣農村處處皆有獨特的人文地產景，來到東港社區除了可以到悠活園活動外，也可走訪東港山尋訪台灣最低的一等三角點、品嚐古早味肉嗲或採買健康養生的「菜脯」，因為這裡是國內蘿蔔的重要產地，全國有高達九成的菜脯都是來自這裡，燉湯、拌炒皆美味，邀請民眾走訪農村，也多支持在地生產的農村好物。

更新時間 : 2021-04-26 19:29 GMT+08:00

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