新北環境季「五區五淨港」大動員 永續海洋精神

每年的6月8日是世界海洋日， 新北市政府為了響應保護海洋的精神，特別規劃在新北環境季中舉辦 一系列的「世界海洋月」活動，推出五區五淨港、水下光傳輸系統成 果發表及花枝九孔放流活動等，歡迎關心環境的民眾參加， 一同認識海洋，體驗文化、生態與自身的鏈結， 讓環境教育真正落實於生活中的每一刻。

新北市攜手五區漁會共同向海致敬，守護漁港潔淨海洋

新北市擁有145公里海岸線，多達28處漁港， 除了傳統漁作功能外，市府推動「來新北，嗨漁港」計畫， 賦予漁港更多元、更有層次的觀光價值。為了維護漁港環境清潔及保 障漁船作業，市府呼籲「向海致敬」計畫精神，積極清理漁港廢棄物 ，以及在漁港設置廢棄物暫置區及攔木網，以防範颱風、 豪雨等天然災害使大量漂流木等海漂垃圾進入漁港， 妨礙漁船進出及漁民作業安全， 並將海中廢棄網具及垃圾帶回漁港內進行分類、回收， 更媒合塑料再製業者，嘗試將廢棄漁網具導入循環經濟產業鏈， 讓海洋廢棄物有新的功用。除了市府的努力外， 其實更重要的是要讓民眾知道海洋環保的重要，因此，特別在新北環 境季舉辦一系列的世界海洋月活動，首波登場的「五區五淨港」， 除了號召轄內五區漁會的漁民參加外，更希望能拋磚引玉， 歡迎熱心民眾共同參與體驗，一起守護漁港、潔淨海洋， 讓海洋資源得以永續。

關懷海洋從你我做起，歡迎揪朋友一起嚮應淨港行動

新北市政府推出的「五區五淨港」活動，號召轄內淡水、金山、 萬里、瑞芳及貢寮等五區漁會的漁民朋友， 一起動手清潔賴以為家的漁港，更歡迎民眾一起參加， 希望藉由自身的參與讓大家更珍惜愛護漁港環境。 各場次淨港活動訂於5月1日在淡水第二漁港、5月6日在深澳漁港 、5月7日在草里漁港、5月15日在澳底漁港、5月20日在萬里 漁港，市府會備妥清潔工具及處理後續的廢棄物清運工作， 民眾只要自備飲用水或雨具等個人物品，抱著熱情的心就可參加， 歡迎到報名網址(https://reurl.cc/ L0xmry)了解活動詳情，市府期待與你(妳)一起為地球與海 洋貢獻一份心力。

漁業處長張麗珍表示，新北漁港樣貌多元，景觀美麗， 歡迎民眾蒞臨遊玩、親近海洋，同時也發揮公德心， 不要將垃圾留在漁港，否則除了影響景觀衛生外， 萬一垃圾掉進海裡，更會令海鳥、魚類、海龜等生物誤食或遭纏繞， 危害海洋生物，破壞海洋食物鏈，造成難以回復的生態浩劫。 海洋是屬於大家的，有健康的海洋，才有永續的生態，不只是漁民， 守護海洋，人人有責。今（110）年因應世界海洋日及新北環境季 ，在各區漁會所轄漁港辦理「五區五淨港」活動， 辦理淨灘及清除海漂垃圾，歡迎市民朋友共襄盛舉， 用行動一起為漁港及海洋的健康及環境永續努力！