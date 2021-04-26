新北市環保兩用袋換裝了 掃碼可查垃圾清運時間

照片來源：新北市政府環境保護局提供
照片來源：新北市政府環境保護局提供
兼具購物袋及垃圾袋功能的新北市環保兩用袋換裝了！以往兩用袋的圖案與專用垃圾袋同為「手護地球」，環保局為凸顯環保兩用袋的理念、並區隔環保兩用袋與專用垃圾袋的用途，此次設計以鯨魚與孩童為題材，象徵新北不塑之客、以及人類與自然環境永續共榮之意。此外，袋面還印有可查詢垃圾車清運時間的「新北樂圾車」網站QRcode，可隨時掃碼查詢，省時又便利。環保局表示，新版兩用袋預計今年5月可在新北的2,909家量販店、超級市場或連鎖便利商店購買，且舊版環保兩用袋依然可以繼續使用。
新北市99年全市實施垃圾費隨袋徵收，一般民眾的廢棄物清除處理費原本隨水費徵收，改為以垃圾袋容量計費，垃圾愈少可以購買較小的垃圾袋，以經濟誘因達到垃圾減量的目的。而為了減少民眾使用塑膠袋，在102年2月全國首創推出環保兩用袋，希望民眾將購物使用的購物塑膠袋經重複使用後，最後當作垃圾袋使用。此次兩用袋的改版，以象徵新北不塑之客意象的鯨魚與小孩為設計，代表環境教育與守護環境的重要性，創造出活潑可愛的氛圍，不僅能購物，也能時尚「袋」著走；另外，為了方便民眾查詢垃圾清運及定點收運時間，特別將「新北樂圾車」網站QR code印製在袋上，民眾直接掃描、查詢，便利又省時，不怕錯過倒垃圾時間，歡迎民眾可多加利用。
環保局表示，為了擴大推廣環保兩用袋，達到減少購物用塑膠袋使用之目的，除了與新北市各機關合作推出特定版的環保兩用袋，也開放與商家合作。截至目前為止，已合作的有漁業及漁港事業管理處的「萬里蟹」環保兩用袋、衛生局「流感疫苗宣導活動」環保兩用袋，以及結合商品販售型式之蒲公英衛生紙商品萬用袋。今年將陸續合作的是家庭教育中心的「家事一起做」環保兩用袋、稅捐稽徵處的「使用載具儲存雲端發票」環保兩用袋及觀光旅遊局的「新北香魚川活動」環保兩用袋。環保局歡迎新北市各機關學校及商家提出申請，相關申請製作計畫已公告於「新北樂圾車網站」，讓大家一起為環保盡一份心力，能省一袋是一袋，幸福下一代。
環保局強調，新北市為減少塑膠袋使用，並讓忘記攜帶購物袋的民眾能多一種環保選擇，全國首創結合專用垃圾袋功能的環保兩用袋，統計102年至109年已銷售7億7千多萬個兩用袋，相當於減少7億7千多萬個塑膠袋的使用。但還是要提醒民眾，環保兩用袋仍是購物未攜帶環保袋時的替代品，呼籲大眾應養成自備購物袋的好習慣，一起減塑愛護地球。