新北市環保兩用袋換裝了 掃碼可查垃圾清運時間

兼具購物袋及垃圾袋功能的新北市環保兩用袋換裝了！ 以往兩用袋的圖案與專用垃圾袋同為「手護地球」， 環保局為凸顯環保兩用袋的理念、 並區隔環保兩用袋與專用垃圾袋的用途， 此次設計以鯨魚與孩童為題材，象徵新北不塑之客、 以及人類與自然環境永續共榮之意。此外， 袋面還印有可查詢垃圾車清運時間的「新北樂圾車」網站QRcod e，可隨時掃碼查詢，省時又便利。環保局表示， 新版兩用袋預計今年5月可在新北的2,909家量販店、 超級市場或連鎖便利商店購買， 且舊版環保兩用袋依然可以繼續使用。

新北市99年全市實施垃圾費隨袋徵收， 一般民眾的廢棄物清除處理費原本隨水費徵收， 改為以垃圾袋容量計費，垃圾愈少可以購買較小的垃圾袋， 以經濟誘因達到垃圾減量的目的。而為了減少民眾使用塑膠袋，在1 02年2月全國首創推出環保兩用袋， 希望民眾將購物使用的購物塑膠袋經重複使用後， 最後當作垃圾袋使用。此次兩用袋的改版， 以象徵新北不塑之客意象的鯨魚與小孩為設計， 代表環境教育與守護環境的重要性，創造出活潑可愛的氛圍， 不僅能購物，也能時尚「袋」著走；另外， 為了方便民眾查詢垃圾清運及定點收運時間，特別將「新北樂圾車」 網站QR code印製在袋上，民眾直接掃描、查詢，便利又省時， 不怕錯過倒垃圾時間，歡迎民眾可多加利用。

環保局表示，為了擴大推廣環保兩用袋， 達到減少購物用塑膠袋使用之目的， 除了與新北市各機關合作推出特定版的環保兩用袋， 也開放與商家合作。截至目前為止， 已合作的有漁業及漁港事業管理處的「萬里蟹」環保兩用袋、 衛生局「流感疫苗宣導活動」環保兩用袋， 以及結合商品販售型式之蒲公英衛生紙商品萬用袋。 今年將陸續合作的是家庭教育中心的「家事一起做」環保兩用袋、 稅捐稽徵處的「使用載具儲存雲端發票」 環保兩用袋及觀光旅遊局的「新北香魚川活動」環保兩用袋。 環保局歡迎新北市各機關學校及商家提出申請， 相關申請製作計畫已公告於「新北樂圾車網站」， 讓大家一起為環保盡一份心力，能省一袋是一袋，幸福下一代。

環保局強調，新北市為減少塑膠袋使用， 並讓忘記攜帶購物袋的民眾能多一種環保選擇， 全國首創結合專用垃圾袋功能的環保兩用袋，統計102年至109 年已銷售7億7千多萬個兩用袋，相當於減少7億7千多萬個塑膠袋 的使用。但還是要提醒民眾， 環保兩用袋仍是購物未攜帶環保袋時的替代品， 呼籲大眾應養成自備購物袋的好習慣，一起減塑愛護地球。