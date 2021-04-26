全國技能競賽北區分區賽放榜 新北獲青少年組北區之冠

樹人家商高三蔡昀珊同學榮獲北區青年組美容職種第1名。(照片來源：新北市教育局提供)
樹人家商高三蔡昀珊同學榮獲北區青年組美容職種第1名。(照片來源：新北市教育局提供)
勞動部「第51屆全國技能競賽分區賽」自4月19日至23日同步於北、中、南區展開，競賽結果於24日出爐。其中青少年組共舉辦7個職種，新北市於商務軟體設計、網頁技術、漆作裝潢、平面設計技術及3D數位遊戲藝術等5個職種奪得分區賽第1名，數量為北區之冠。而於青年組部分，在CNC車床、汽車板金、美容、汽車噴漆、資訊與網路技術、模具、外觀模型創作、旅館接待、國服及板金等10職種奪下第1名榮耀，總計共15項職種榮獲冠軍。此外，共有89位選手獲得分區賽前5名，取得晉級9月全國決賽資格，整體獲獎數為133名。
北區青少年組商務軟體設計職類第1名的達觀國中小8年級在家自學生呂治寬同學，因為對程式設計的喜好，過往都是靠網路自學，逐步累積程式設計的基礎。因緣際會下，由學校轉介加入新北高工的培訓，自律甚嚴的他於培訓期間維持一週五天12小時的精進，最終獲得第1名殊榮，未來更放眼目標鎖定擔任國手。他的毅力及用心受到師長們的肯定與支持，也是生涯探索中適性揚才的學習楷模。
獲得北區青年組美容職種第1名的樹人家商高三蔡昀珊同學，於109學年全國高中學校家事類技藝競賽僅獲得優勝17名，今年初校內培訓時，沉重的挫折感讓她一度覺得無法繼續撐下去，幸好家人跟老師不間斷地關懷打氣，讓她撐過高中最後一場重要競賽，更印證「堅持才能看見希望！」，成為學校成立美容科20年來第一位奪下分區賽冠軍的學生。
獲得青年組汽車噴漆北區賽第1名的陳卉珊同學，是泰山高中汽車科二年級唯一的女生，她表示學習噴漆最重要的是耗材，漆噴了就沒有，學校的資源有限，十分感謝尤澤基老師引進車廠的支援，也爭取各項計畫來補充材料費。為了取得好成績，卉珊這個學期還特地申請住宿，減少通勤時間。雖然訓練的過程很辛苦，放棄與朋友出去遊玩的時間，雙手變得粗糙，也曾不小心被香蕉水噴到眼睛。但她說從練習的過程獲得很多，也學會堅持，將繼續努力，朝全國賽的目標前進。
教育局表示，在技藝技能競賽培訓方面，新北市為全國領頭羊，除了透過在職業試探、職業準備與職業繼續三階段的技藝技能培訓，並透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，深耕技職人才養成。自109學年度起啟動技藝技能競賽選手培訓及獎勵機制，若學生於學期間獲得國際技能競賽金牌，最高可獲得新臺幣120萬元之獎助學金。未來將持續培育具實作力、創新力及跨域力之新興產業專業技術人才。
達觀國中小8年級在家自學生呂治寬同學(後排左二)榮獲北區青少年組商務軟體設計職類第1名。(照片來源：新北市教育局提供)
泰山高中高二陳卉珊同學(前排右一)獲得北區青年組汽車噴漆職種第1名。(照片來源：新北市教育局提供)