全國技能競賽北區分區賽放榜 新北獲青少年組北區之冠

勞動部「第51屆全國技能競賽分區賽」自4月19日 至23日同步於北、中、南區展開，競賽結果於24日出爐。 其中青少年組共舉辦7個職種，新北市於商務軟體設計、網頁技術、 漆作裝潢、平面設計技術及3D數位遊戲藝術等5個職種奪得分區賽 第1名，數量為北區之冠。而於青年組部分，在CNC車床、 汽車板金、美容、汽車噴漆、資訊與網路技術、模具、 外觀模型創作、旅館接待、國服及板金等10職種奪下第1名榮耀， 總計共15項職種榮獲冠軍。此外，共有89位選手獲得分區賽前5 名，取得晉級9月全國決賽資格，整體獲獎數為133名。

北區青少年組商務軟體設計職類第1名的達觀國中小8年級在家自學 生呂治寬同學，因為對程式設計的喜好，過往都是靠網路自學， 逐步累積程式設計的基礎。因緣際會下， 由學校轉介加入新北高工的培訓， 自律甚嚴的他於培訓期間維持一週五天12小時的精進，最終獲得第 1名殊榮，未來更放眼目標鎖定擔任國手。 他的毅力及用心受到師長們的肯定與支持， 也是生涯探索中適性揚才的學習楷模。

獲得北區青年組美容職種第1名的樹人家商高三蔡昀珊同學，於10 9學年全國高中學校家事類技藝競賽僅獲得優勝17名， 今年初校內培訓時，沉重的挫折感讓她一度覺得無法繼續撐下去， 幸好家人跟老師不間斷地關懷打氣， 讓她撐過高中最後一場重要競賽，更印證「堅持才能看見希望！」， 成為學校成立美容科20年來第一位奪下分區賽冠軍的學生。

獲得青年組汽車噴漆北區賽第1名的陳卉珊同學， 是泰山高中汽車科二年級唯一的女生， 她表示學習噴漆最重要的是耗材，漆噴了就沒有，學校的資源有限， 十分感謝尤澤基老師引進車廠的支援， 也爭取各項計畫來補充材料費。為了取得好成績， 卉珊這個學期還特地申請住宿，減少通勤時間。 雖然訓練的過程很辛苦，放棄與朋友出去遊玩的時間， 雙手變得粗糙，也曾不小心被香蕉水噴到眼睛。 但她說從練習的過程獲得很多，也學會堅持，將繼續努力， 朝全國賽的目標前進。

教育局表示，在技藝技能競賽培訓方面，新北市為全國領頭羊， 除了透過在職業試探、職業準備與職業繼續三階段的技藝技能培訓， 並透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、 延聘金牌教練及出國研習獎勵，深耕技職人才養成。自109學年度 起啟動技藝技能競賽選手培訓及獎勵機制， 若學生於學期間獲得國際技能競賽金牌，最高可獲得新臺幣120萬 元之獎助學金。未來將持續培育具實作力、 創新力及跨域力之新興產業專業技術人才。

達觀國中小8年級在家自學生呂治寬同學(後排左二)榮獲北區青少年組商務軟體設計職類第1名。(照片來源：新北市教育局提供)

泰山高中高二陳卉珊同學(前排右一)獲得北區青年組汽車噴漆職種第1名。(照片來源：新北市教育局提供)