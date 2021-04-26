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臺灣證交所：上週外資在集中市場買超63.85億元

買超中信金6.84萬張最多，另賣超友達11.58萬張最多

By 台灣英文新聞
2021/04/26 17:07
臺灣證交所：上週外資在集中市場買超63.85億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/4/19~2021/4/23）外資在集中市場總買進金額為5,065.79億元，總賣出金額為5,001.94億元，買超為63.85億元，另統計自2021年年初至4月23日止，外資總買進金額為6兆2,620.16億元，總賣出金額為6兆5,675.21億元，累計賣超為3,055.05億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆3,434.86億元新台幣，占全體上市股票市值的44.18%，較4月16日的23兆3,096.54億元新台幣，增加338.32億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進128,171千股，賣出59,750千股，買超68,421千股。

第二名：欣興：買進66,426千股，賣出21,799千股，買超44,627千股。

第三名：富邦金：買進70,861千股，賣出40,386千股，買超30,475千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進372,072千股，賣出487,834千股，賣超115,762千股。

第二名：益航：買進56,337千股，賣出123,199千股，賣超66,862千股。

第三名：群創：買進451,150千股，賣出517,297千股，賣超66,147千股。

更新時間 : 2021-04-26 19:29 GMT+08:00

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