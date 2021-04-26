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林口東勢銀髮俱樂部3.0啟用 中央餐廚堪比六星級 送餐用心到長輩交鑰匙

By 台灣英文新聞
2021/04/26 17:03
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北市林口區由於機場捷運、世大運、三井Outlet進駐等大型建設和商業機能，近年人口快速成長，目前已超過12萬2千多人，其中65歲以上長輩有1萬4千多人，為了照顧銀髮長輩，市府在東勢市場設置銀髮俱樂部3.0，亦即具有社區照顧關懷據點和巷弄長照站的功能，並由東南社區發展協會進場服務，每周一至周五提供健康促進課程和共餐、送餐等，尤其設置新穎先進的中央餐廚，讓過去在戶外搭棚子幫長輩備餐的志工們「足甘心耶！」

東南社區發展協會理事長薛純良表示，協會在前任理事長張文聰任內便已開始為區內獨居長輩送餐，每周一至週五，迄今有14年歷史，一年要送出近2萬個便當，都是由志工自己張羅，每天透早就要去市場買菜備料，近年有社會局提供的惜食蔬果和肉品補充，志工送餐用心到讓長輩感動，有3位長輩自己打了鑰匙交給志工，方便志工進門。

志工陳錦琴表示，她和另位志工林月卿會送餐到國宅內的洪奶奶家，由於奶奶獨居，加上行動不便，必須拄著拐杖，怕她們按門鈴等太久，奶奶居然打了一把鑰匙交給她們送餐專用。另有志工分享，在送餐發現有獨居長輩屋內凌亂，堆積太多廢棄物，會另外媒合志工幫忙打掃整理。

26日上午林口東勢銀髮俱樂部啟用，侯友宜特別到廚房慰問志工，感謝志工一年到頭為獨居長輩送餐服務，侯友宜並親自下廚炒起菜來，還幫長輩加菜備餐，看到志工為長輩準備的大排骨，侯友宜笑說：「這麼大塊排骨，長輩吃得完嗎？」

侯友宜在啟用時致詞表示，新北市老年人口已超過62萬人，每年還持續以3~4萬的速度增加，為照顧好銀髮長輩，市府會持續推動里里銀髮俱樂部，並逐步提升功能，目前全市銀髮俱樂部1.0有940處，2.0到4.0有449處，這些都是要提供長輩開心唱歌、泡茶、共餐、運動、健康樂活使用。

社會局長張錦麗、林口區長藍品畯、立委洪孟楷、市議員蔡淑君及當地多位里長均蒞臨參加啟用儀式。侯友宜也特別感謝蔡淑君議員在籌備期間的全力協助，甚至動用自己的議員配合款，幫忙中央餐廚等硬體設備建置。

東勢市場銀髮俱樂部每週一至週五提供各項健康促進、預防及延緩失智失能等課程，目前開設經絡拍打、穴道按摩、全能活力健身操、桌游、老歌歡唱等，中午並提供長輩更優質的共餐和送餐服務，一個月22餐僅酌收600元，服務電話：2609-5928。

更新時間 : 2021-04-26 19:29 GMT+08:00

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