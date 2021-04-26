林口東勢銀髮俱樂部3.0啟用 中央餐廚堪比六星級 送餐用心到長輩交鑰匙

新北市林口區由於機場捷運、世大運、 三井Outlet進駐等大型建設和商業機能，近年人口快速成長， 目前已超過12萬2千多人，其中65歲以上長輩有1萬4千多人， 為了照顧銀髮長輩，市府在東勢市場設置銀髮俱樂部3.0， 亦即具有社區照顧關懷據點和巷弄長照站的功能， 並由東南社區發展協會進場服務， 每周一至周五提供健康促進課程和共餐、送餐等， 尤其設置新穎先進的中央餐廚， 讓過去在戶外搭棚子幫長輩備餐的志工們「足甘心耶！」

東南社區發展協會理事長薛純良表示， 協會在前任理事長張文聰任內便已開始為區內獨居長輩送餐， 每周一至週五，迄今有14年歷史，一年要送出近2萬個便當， 都是由志工自己張羅，每天透早就要去市場買菜備料， 近年有社會局提供的惜食蔬果和肉品補充， 志工送餐用心到讓長輩感動，有3位長輩自己打了鑰匙交給志工， 方便志工進門。

志工陳錦琴表示，她和另位志工林月卿會送餐到國宅內的洪奶奶家， 由於奶奶獨居，加上行動不便，必須拄著拐杖， 怕她們按門鈴等太久，奶奶居然打了一把鑰匙交給她們送餐專用。 另有志工分享，在送餐發現有獨居長輩屋內凌亂，堆積太多廢棄物， 會另外媒合志工幫忙打掃整理。

26日上午林口東勢銀髮俱樂部啟用，侯友宜特別到廚房慰問志工， 感謝志工一年到頭為獨居長輩送餐服務， 侯友宜並親自下廚炒起菜來，還幫長輩加菜備餐， 看到志工為長輩準備的大排骨，侯友宜笑說：「這麼大塊排骨， 長輩吃得完嗎？」

侯友宜在啟用時致詞表示，新北市老年人口已超過62萬人， 每年還持續以3~4萬的速度增加，為照顧好銀髮長輩， 市府會持續推動里里銀髮俱樂部，並逐步提升功能， 目前全市銀髮俱樂部1.0有940處，2.0到4. 0有449處，這些都是要提供長輩開心唱歌、泡茶、共餐、運動、 健康樂活使用。

社會局長張錦麗、林口區長藍品畯、立委洪孟楷、 市議員蔡淑君及當地多位里長均蒞臨參加啟用儀式。 侯友宜也特別感謝蔡淑君議員在籌備期間的全力協助， 甚至動用自己的議員配合款，幫忙中央餐廚等硬體設備建置。

東勢市場銀髮俱樂部每週一至週五提供各項健康促進、 預防及延緩失智失能等課程，目前開設經絡拍打、穴道按摩、 全能活力健身操、桌游、老歌歡唱等， 中午並提供長輩更優質的共餐和送餐服務， 一個月22餐僅酌收600元，服務電話：2609-5928。