Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

新加坡香港旅遊泡泡5/26上路　新加坡交長：已提議與台灣建立旅遊泡泡

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/26 16:47
新加坡交通部長王乙康26日透過視訊記者會宣布，先前暫緩的新加坡-香港旅遊泡泡訂於5月26日上路。（網路截圖）

新加坡交通部長王乙康26日透過視訊記者會宣布，先前暫緩的新加坡-香港旅遊泡泡訂於5月26日上路。（網路截圖） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）新加坡交通部長王乙康今（26）日證實，新加坡已提議與台灣建立航空旅遊泡泡及相互承認疫苗接種證明；目前台灣當局正在研議中，希望很快可以獲得台方回覆。

王乙康今天舉行記者會宣布，新加坡與香港已決定將5月26日訂為啟動航空旅遊泡泡（air travel bubble ）的日期。這將是新加坡首個旅遊泡泡，新加坡-香港旅遊泡泡原訂去年11月22日上路，但隨後因香港疫情升溫而暫緩實施至今。

根據規劃，5月26日至6月9日，每天各有一班飛機飛往新加坡及香港。從6月10日開始，增至每天各有兩班飛機飛往新加坡、香港；目前由新加坡航空及香港國泰航空負責兩地的旅遊泡泡航班。

而旅客在出發前14天內都須待在新加坡或香港，抵達、返回兩國也毋須隔離但須接受病毒檢測。

另外，香港則要求從香港出發的旅客須先接種疫苗。

記者會上媒體問及，新加坡接下來將優先與哪些國家建立旅遊泡泡？王乙康回應表示，新加坡已單向對來自紐西蘭、澳洲、台灣、中國等地的旅客開放，旅客僅須在抵星後接受病毒檢測，無須隔離。

他說，目前沒有證據顯示來自這些地方的旅客入境新加坡後導致社區案例出現，因此，「這些自然是我們希望建立航空旅遊泡泡的夥伴」。

至於新加坡與台灣洽談旅遊泡泡的進度，中央社引述王乙康說法，新加坡已向台灣提議建立旅遊泡泡及相互承認疫苗接種證明，「台灣當局正在研議」，希望很快會有答覆。

新加坡自去年12月18日起，解除對來自台灣旅客的入境限制。旅客行前需要先申請「航空通行證」（ATP），抵星後須在機場接受病毒檢測，若結果呈陰性就無須隔離。

此外，繼台灣與帛琉旅遊泡泡4月初成行後，外界關心台灣的下一個旅遊泡泡。台灣觀光局日前點名越南、關島、夏威夷、菲律賓、馬來西亞、新加坡積極洽談。
新加坡
旅遊泡泡
王乙康
香港
台灣

相關新聞

【台科大緊急消毒】65名師生曾與染疫機師參與台北清真寺活動 4/30前勿到校
【台科大緊急消毒】65名師生曾與染疫機師參與台北清真寺活動 4/30前勿到校
2021/04/26 10:17
迎接世界閱讀日！「走讀台灣」百條文化路徑搶先看　桌遊、電影認識你不知道的美好台灣
迎接世界閱讀日！「走讀台灣」百條文化路徑搶先看　桌遊、電影認識你不知道的美好台灣
2021/04/25 17:40
5月世衛大會在即 歐盟：台灣應被納入
5月世衛大會在即 歐盟：台灣應被納入
2021/04/24 20:22
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
2021/04/24 18:28
【只送不賣!】台灣林務局花蓮林管處推廣原生種　參加活動可獲贈5款植物插畫口罩
【只送不賣!】台灣林務局花蓮林管處推廣原生種　參加活動可獲贈5款植物插畫口罩
2021/04/24 17:54

更新時間 : 2021-04-26 19:28 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理
台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
更新【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外
更新【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
【台灣AZ自費疫苗21日開打】首日逾1700人搶打 至26日將破7000人接種
【台灣AZ自費疫苗21日開打】首日逾1700人搶打 至26日將破7000人接種
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標