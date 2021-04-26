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ELLA宣傳「聽見歌再唱」失言惹怒台灣原住民　親上火線道歉五月天暖回神救援

前女子天團S.H.E成員ELLA陳嘉樺，近日主演台灣溫馨喜劇「聽見歌再唱」，卻因針對原住民的不當發言惹議，今（26）日親上火線道歉。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/26 16:38
ELLA近日主演台灣溫馨喜劇「聽見歌再唱」，卻因針對原住民的不當發言惹議，今（26）日親上火線道歉。(圖/ELLA Facebook)

ELLA近日主演台灣溫馨喜劇「聽見歌再唱」，卻因針對原住民的不當發言惹議，今（26）日親上火線道歉。(圖/ELLA Facebook)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)前女子天團S.H.E成員ELLA陳嘉樺，近日主演台灣溫馨喜劇「聽見歌再唱」，卻因針對原住民的不當發言惹議，今（26）日親上火線道歉。

「聽見歌再唱」（Listen before you sing）於本月16日上映，歷經12年籌備，改編自真人真事，講述成立於2008年的台灣原聲童聲合唱團的故事，與身兼合唱團指揮、後任南投東埔國小校長馬彼得的經歷，ELLA在片中飾演的黃韻芬是位遊走在各個學校的音樂代課老師，陰錯陽差成為久埔國小合唱團的指導老師。

ELLA表示，前幾天做宣傳被媒體問到，如果電影票房破五千萬要有什麼表示，她開玩笑說，「想商請五月天穿族服報戰功，只單穿上衣，下半身請大家自己想像」。


電影預告（影/Youtube）

沒料到，此話一出似引起布農族人不滿，ELLA趕忙在臉書上道歉，「因為自己不了解布農族文化，以及報戰功對布農狩獵文化的重要性，說出這一個既無知又沒有禮貌的無聊玩笑讓布農族的朋友很不舒服。再次向布農族的朋友們表達內心歉意，對五月天的不禮貌喊話，我也深深的道歉，對不起。」

發文後僅1小時，五月天阿信就在下方留言：「『聽見歌再唱』支持精彩電影、支持原住民文化、支持用心演出與宣傳的ELLA！大家一起宣傳讓電影破5000萬票房吧！」

布農族歌手吳鎮安（Diyang Wu）也留言打氣，「布農族的我相信只要願意理解彼此文化，無心之過可以三杯帶過的啦！整部電影雞皮疙瘩死了。」

「聽見歌再唱」劇情描述一間因少子化而將要廢校的布農族部落小學，在三個月期間組成合唱團，好贏得冠軍，作為辦學特色。在比賽慘敗後，聽從評審的建議重新出發，運用他們原住民特殊的聲音，創造出全新的自己，也表現出了自信。

在這邊我要鄭重向布農族的朋友們道歉， 前幾天做宣傳被媒體問到如果電影票房破五千萬要有什麼表示， 我開了一個玩笑， 想商請五月天穿族服報戰功，只單穿上衣，下半身請大家自己想像。 因為自己不了解布農族文化，以及報戰功對布農狩獵文化的重要性，...

陳嘉樺 Ella 發佈於 2021年4月25日 星期日
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更新時間 : 2021-04-26 19:28 GMT+08:00

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