美國蜂蜜含冷戰核輻射殘留 FDA：符合食品標準

來自美國北卡羅來納州的蜂蜜中，銫-137濃度比其他食物要高出100倍。（圖/unsplash） 來自美國北卡羅來納州的蜂蜜中，銫-137濃度比其他食物要高出100倍。（圖/unsplash）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 美國蜂蜜經檢驗被爆出銫-137(cesium-137)濃度比其他食物要高出百倍，顯示冷戰時期核能輻射物殘留自然界逾50年，引發食安疑慮。

根據美國《科學》(Science Magazine)的報導，美國維吉尼亞州的威廉與瑪麗學院(College of William & Mary in Virginia，W&M)近日的一項學生作業中，規定每個人都要選擇一種家鄉食物，檢驗其銫-137濃度，卻意外發現在來自北卡羅來納州的蜂蜜中，銫-137濃度比其他食物要高出100倍。

發現該物質殘留後，研究團隊又進行更深入調查，透過檢驗從美東搜集來的122份蜂蜜樣本，在其中的68個樣本中驗出銫-137，含量超過每公斤0.03貝克（becquerels，放射性物質強度單位），等同於一湯匙的蜂蜜約有87萬顆銫-137原子。其中，佛州蜂蜜的銫-137濃度最高，每公斤為19.1貝克。

此報告於上個月刊登於美國科學期刊《自然通訊》（Nature Communications），並概括重大的研究結果——冷戰時期核能試爆殘留的輻射物質銫-137，經過50年仍影響著上千公里外的環境。

銫-137是銫元素的放射性同位素，是核彈、核武試驗與核反應堆內核裂變的副產品之一。依據國家環境毒物研究中心資料，人體若長期暴露於高濃度的銫-137環境，可能造成甲狀腺癌、血癌、骨癌等，或心、肝、腎衰竭，甚至會使孕婦流產或畸胎。

對此，美國食品和藥物管理局（FDA）表示，根據美國食品標準，銫-137濃度只要低於每公斤1,200貝克，即符合可食用標準，要民眾毋須擔心。進行這項研究的威廉與瑪麗學院科學團隊，也認為經過衰變，銫-137濃度已急劇下降，不必擔心食物會對人體造成傷害。