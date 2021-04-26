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【華航機師染疫案再擴大】 陳時中：採檢可能擴及其他航空公司

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/26 16:10
【華航機師染疫案再擴大】 陳時中：採檢可能擴及其他航空公司

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）華航機師染疫案持續擴大，今（26）日又有2名貨機機師確診。指揮中心指揮官陳時中表示，華航因飛得多、風險較高，但不排除對其他航空公司機組員也進行擴大採檢。

【華航新冠疫情再擴大 9機師1家屬染疫】4/26再增兩例 感染源調查中

中華航空繼20日有2名貨機機師（案1078、1079）檢疫期滿採檢確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），另有1名印尼籍貨機機師在澳洲確診，中央流行疫情指揮中心緊急對個案接觸者以及華航1270多名前艙機組員進行擴大採檢，至今國內已有9名華航貨機機師（含澳洲確診之機師）、1名機師家屬染疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，在華航擴大採檢方面已採檢514人，其中511人為陰性、3人陽性，分別為案1101、案1102及案1105；血清檢驗方面，已採檢509人、陰性507人、2人檢驗中。

陳時中表示，目前指揮中心暫時將澳洲確診的機師和案1090及1091歸類為同一個案進行疫調，擴大匡列接觸者達338人，目前已採檢172人，其中陰性145人、陽性4人（案1090、1091、1092、1100）、檢驗中23人、待採檢46人。

至於案1092，據疫調，個案在台接觸者共16人，已採檢14人，9人陰性、無人陽性、5人檢驗中，2人待採檢；案1100在台接觸者10人，已採檢5人，4人陰性、1人檢驗中，待採檢5人；案1101在台接觸者匡列15人，9人完成採檢，其中8人陰性、1人檢驗中，6人待採檢。

中央社引述陳時中說法，目前華航染疫機師當中，以案1100較特別，個案4月22日採檢結果為陰性，4月24日召回採檢又變成陽性且Ct值高，過了一天又變為陰性，第3次採檢結果也是陰性，目前規劃一週後再次採檢，結果交由專家判定，研判偽陽性可能性高。

陳時中也表示，目前染疫機師唯一的共通點就是都有飛國外，尤其長程航班染疫風險較高，仍在透過擴大採檢釐清感染路徑；他認為，華航因飛得多、風險可能較高，但未來也不排除針對其他航空公司機組員進行擴大採檢。
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