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〈時評〉台灣過猶不及的警察公權力

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2021/04/27 09:31
警察對不特定路人、車輛進行攔檢盤查，當然有其必要性。但是，相關的SOP絕對不該便宜行事。（圖片僅示意圖與本文無關）

警察對不特定路人、車輛進行攔檢盤查，當然有其必要性。但是，相關的SOP絕對不該便宜行事。（圖片僅示意圖與本文無關） (來源 中央社)

4月22日早上8點半，教授非洲鼓及手碟樂器的詹姓女子，手提著早餐，在趕往音樂教室授課途中，於中壢火車站後站遭某葉姓警員以「妳住這邊嗎」、「我沒看過妳」為由加以攔查；詹女反問「我有現行犯嗎？」，質疑警方不當攔查，乃拒絕出示身分證件，並試圖拿出手機錄影遭奪，忍不住向對方說「你這樣真的很蠢」，結果遭葉姓警員與同僚強制帶回派出所，並以涉刑法妨害公務罪將詹女上手銬腳鐐送桃園地檢署，遲至當晚6點才獲桃檢請回。

一般人碰到類似狀況，大概都會自認倒楣了事。詹女事後願意挺身而出，挑戰警方有無濫權、侵權，社會大眾即便不能掌聲鼓勵，至少也不宜以「無理取鬧」視之。

執勤的葉姓警員及現場同僚可能有動輒得咎的滿肚子委屈苦水。站在公務的立場，不就隨機在攔查嗎？不就拒絕配合的刁民嗎？手銬腳鐐送檢方，不是剛好而已嗎？這也不行、那也不可以，今後，還要進行路邊攔查嗎？

但是，站在民眾的立場，攔查與騷擾，一線之隔而已。「妳住這邊嗎」、「我沒看過妳」，接著要求提供身分個資，像不像撩妹的搭訕三部曲？前一晚才熬夜滑手機、打電腦，今早趕上班、上課、上工，誰不是神色警張、行動倉促？都快來不及了，還碰到警察攔查，能不急上加急？還有，萬一當天身上正好忘了帶身分證、健保卡，又背不出身分證字號的，如何是好？

更重中之重的是：（1）警員在要求攔查對象出示身分證件之前，有先出示自己的警員身分證件嗎？誰說穿警察制服的，都是貨真價實的警察？別忘了，二○一四年三月「太陽花」的行政院驅離濺血事件中，高舉警棍盾牌將民眾打得頭破血流的那些人，雖然都穿著鎮暴警員制服，卻很可能都是偽裝的，否則，怎麼會七年過去了，相關警方還查不出清晰照片的打人主角是誰？

（2）警員有無先告知攔查的合理事由？人來人往的後車站，「臉孔陌生」也構成警員攔查的要件，會不會太扯了？（3）如何防範無良警員假攔查盤問之名，行蒐集陌生女子身分住所之實？別忘了，警界早已有對報案或作證女子性騷擾、甚至霸王硬上弓的案例！（4）警員執法有依比例原則嗎？如果採了路邊2株價值2元的波斯菊的台中縣婦人合該上銬偵訊7小時；如果拒絕出示身分證件、拿出手機試圖對警員反蒐證遭阻撓而質疑「你這樣真的很蠢」的女子合該上銬拘留9小時；那在台北101大樓前暴力攻擊法輪功學員的愛國同心會成員，該上手銬腳鐐拘留多少小時才符合比例原則？公權力的執行有沒有雙重標準？

總之，警員對不特定路人、車輛進行攔檢盤查，當然有其必要性。但是，相關的SOP絕對不該便宜行事，否則，執法者先不把遵行法規當回事，如何要求民眾把法規當回事？畢竟，台灣要是個法治國家而非警察國家！面對善良無辜者時拿著雞毛當令箭、面對（替中共撐腰的）暴力分子時卻拿著令箭當雞毛，如此過猶不及的警方公權力，是同樣讓人痛心疾首的！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

更新時間 : 2021-04-27 11:30 GMT+08:00

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