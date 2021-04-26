【華航新冠疫情再擴大 9機師1家屬染疫】4/26再增兩例 感染源調查中

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，華航貨機機師再新增2名確診(案1102、案1105)。（示意圖／Getty Images） 中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，華航貨機機師再新增2名確診(案1102、案1105)。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，因應華航貨機機師21日於澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動航空公司飛航機師採檢專案，對全數機師人員進行採檢，今日再新增2名採檢者檢出陽性(案1102、案1105)。

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指揮中心說明，案1102為本國籍30多歲男性，為中華航空貨機機師，個案今(2021)年4月6日至4月9日曾執勤美國，返台後居家檢疫至4月14日，採檢結果為陰性，在台期間並無症狀；4月19日至4月22日再次執勤至美國，返台後於住家進行居家檢疫，4月24日出現咳嗽、發燒(37.8度)等症狀，4月25日進行期滿前採檢，於今日確診(Ct值18)。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列接觸者6人，皆採居家隔離。



指揮中心表示，案1105為本國籍40多歲男性，為該航空公司貨機機師，個案今年4月8日至4月10日曾執勤美國，返台後居家檢疫至4月15日，採檢結果為陰性，檢疫期間並無症狀；4月25日因飛航機師採檢專案進行採檢，於今日確診(Ct值32)，個案自述4月19日起出現食慾不佳症狀。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列家庭接觸者3人，列居家隔離，職場接觸者匡列中。

4月20日華航通報我國指揮中心，該公司1名印尼籍40多歲男性貨機機師，4月20日執勤至澳洲檢出COVID-19陽性，而同日華航另有2名機師確診，截至今日感染源仍不明；因應21日起華航印尼籍機師於澳洲確診，指揮中心啟動航空公司飛航機師採檢專案，21日起陸續有機師和其家屬確診，截至今日共有9名機師和1名機師家屬（於澳洲確診的機師之兒子）染疫。

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增2例COVID-19境外移入確定病例，分別為緬甸籍40多歲男性(案1103)及中國籍40多歲男性(案1104)，2人為同船船員，均自菲律賓入境。

另外，在境外移入部分，２名新增確診個案分別為緬甸籍40多歲男性(案1103)及中國籍40多歲男性(案1104)，2人為同船船員，均自菲律賓入境。

該船自今年1月起，多次航行往返日本及菲律賓2國；案1103於今年1月自日本登船，4月22日出現發燒、肌肉痛、疲勞及呼吸喘等症狀；案1104於今年3月自日本登船，4月23日出現發燒及咳嗽症狀。

2名個案自出現症狀起，便分別單獨於艙房內隔離，並於4月24日該船停靠我國後，經衛生單位安排就醫採檢，皆於今日確診(案1103：Ct值25；案1104：Ct值18)；目前住院隔離治療中。已掌握接觸者63人，其中17人為同船船員，均已安排採檢；餘46人中，1人列居家隔離，45人列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,104例確診，分別為979例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及8例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,046人解除隔離、45人住院隔離中。