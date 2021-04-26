轉型中國版Google？ 華為進攻車用系統、雲端服務

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在美中科技戰中遭逢「滅頂」危機的中國科技大廠華為（Huawei），開始將重心移往軟體研發，涉足雲端到智慧汽車科技，盼能在地緣政治角力下，求得一線生機。

CNBC 報導，上週中國北汽集團（BAIC Group）旗下的汽車品牌極狐（Arcfox）宣布推出搭載華為系統的智慧車款，包括其鴻蒙系統（HarmonyOS）以及自駕技術。華為25日則揭櫫了其進攻雲端運算市場的野望，欲在相關軟體與服務業分一杯羹。

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美國近年來將華為列入黑名單，阻其取得美國科技與關鍵半導體產品，重創華為手機製造部門，迫其另尋出路。市場研究員指出，此舉乃是向Google看齊。Google打造Android手機作業系統，是全球智慧手機的主宰，並積極拓展車用軟體與雲端服務業務。

華為的這步棋，將挑戰中國其他科技巨擘。強敵阿里巴巴（Alibaba）是中國雲端運算的霸主，而百度（Baidu）、小米（Xiaomi）也都爭食汽車產業這塊大餅。

市場解讀，這是保護其不再受地緣政治影響的策略，畢竟美國雖能扼住其取得晶片的咽喉，卻無法斷其發展軟體業的生路。再者，車用晶片也不如智慧手機晶片那般仰賴先進製程。