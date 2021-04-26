Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

轉型中國版Google？ 華為進攻車用系統、雲端服務

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/26 14:22
上海車展華為系統展示（圖／美聯社）

上海車展華為系統展示（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在美中科技戰中遭逢「滅頂」危機的中國科技大廠華為（Huawei），開始將重心移往軟體研發，涉足雲端到智慧汽車科技，盼能在地緣政治角力下，求得一線生機。

CNBC 報導，上週中國北汽集團（BAIC Group）旗下的汽車品牌極狐（Arcfox）宣布推出搭載華為系統的智慧車款，包括其鴻蒙系統（HarmonyOS）以及自駕技術。華為25日則揭櫫了其進攻雲端運算市場的野望，欲在相關軟體與服務業分一杯羹。

延伸閱讀：
制裁拖垮手機銷路 中國華為靠「養豬」殺出一條血路

美國近年來將華為列入黑名單，阻其取得美國科技與關鍵半導體產品，重創華為手機製造部門，迫其另尋出路。市場研究員指出，此舉乃是向Google看齊。Google打造Android手機作業系統，是全球智慧手機的主宰，並積極拓展車用軟體與雲端服務業務。

華為的這步棋，將挑戰中國其他科技巨擘。強敵阿里巴巴（Alibaba）是中國雲端運算的霸主，而百度（Baidu）、小米（Xiaomi）也都爭食汽車產業這塊大餅。

市場解讀，這是保護其不再受地緣政治影響的策略，畢竟美國雖能扼住其取得晶片的咽喉，卻無法斷其發展軟體業的生路。再者，車用晶片也不如智慧手機晶片那般仰賴先進製程。
華為
晶片
車用
智慧手機
汽車
阿里巴巴
百度
小米
地緣政治
美國
中國
手機
軟體
雲端
雲端運算

相關新聞

台灣聯發科創新天價1090元 市值壓過鴻海躍居台股第2
台灣聯發科創新天價1090元 市值壓過鴻海躍居台股第2
2021/04/26 10:53
【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機
【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機
2021/04/26 09:58
【只送不賣!】台灣林務局花蓮林管處推廣原生種　參加活動可獲贈5款植物插畫口罩
【只送不賣!】台灣林務局花蓮林管處推廣原生種　參加活動可獲贈5款植物插畫口罩
2021/04/24 17:54
華爾街日報：台灣軍備國防支出不足 人民備戰意識薄弱
華爾街日報：台灣軍備國防支出不足 人民備戰意識薄弱
2021/04/23 16:08
去年僅台越中經濟逆勢成長　謝金河點名越南有看頭
去年僅台越中經濟逆勢成長　謝金河點名越南有看頭
2021/04/23 13:24

更新時間 : 2021-04-26 19:28 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理
台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
更新【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外
更新【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
【台灣AZ自費疫苗21日開打】首日逾1700人搶打 至26日將破7000人接種
【台灣AZ自費疫苗21日開打】首日逾1700人搶打 至26日將破7000人接種
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標