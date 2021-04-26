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新鮮芒果滿出來！大苑子愛文芒果Double系列飲品4/26全台開賣！

By 台灣英文新聞
2021/04/26 14:06
新鮮芒果滿出來！大苑子愛文芒果Double系列飲品4/26全台開賣！

【產季就是現在！愛文芒果Double系列4/26強勢回歸】

你沒看錯！眾所矚目的大苑子愛文芒果Double系列飲品4月26日全台開賣啦！愛文芒果盛產的季節來臨！新鮮芒果丁加量升級的Double系列即將強勢回歸！大苑子努力再努力！讓今年的芒果Double系列比去年早了4天上市！就是要讓顧客搶鮮品嘗最新鮮的芒果！愛文芒果冰沙Double Double以超過兩顆新鮮芒果製作而成，就是要讓人把芒果丁當珍珠在吃，一口愛文芒果冰沙一口芒果丁，滿滿的芒果，滿滿的享受！愛文翡翠Double則是針對喜歡清爽口感的朋友推出，同樣喝得到新鮮芒果丁！一款濃郁一款清爽，大苑子愛文芒果Double系列滿足大家對夏天的渴望，你還不買爆、喝爆嗎！

【超過兩顆鮮芒果！愛文芒果冰沙Double Double來囉！】

夏天就是要喝新鮮芒果啊！去年上市旋即熱銷的愛文芒果冰沙Double Double，以新鮮芒果丁占據整杯冰沙的一半而爆紅，吸引許多芒果控的搶購！是一款視覺滿足，口感濃郁，用聞的，也聞得到濃濃芒果香氣，一杯就滿足各種感官刺激的超級盛夏飲品！這個夏天，喜歡芒果的朋友都一定不能錯過品嘗這杯由在欉紅、最新鮮愛文芒果製作而成的愛文芒果冰沙Double Double！另外偶爾想來點清爽口感的朋友，則可以選擇喝得到果肉，由回甘翡翠帶出芒果鮮甜滋味的愛文翡翠Double！

【大苑子的愛文芒果—產地在欉紅+今日採明日用最新鮮】

一杯好喝的大苑子愛文芒果Double系列飲品的秘訣，最關鍵的就是新鮮！新鮮！在欉紅！大苑子採用屏東枋山枋寮，不人工催熟，等待果物在樹上自然熟成的愛文芒果。我們尋找用心栽植的果農，要求果農以種植外銷日本規格的照顧芒果，確保一條藤上只能保有不超過兩顆的芒果，讓芒果與芒果之間水分、營養不互搶，甜度12度以上！此外，大苑子並設置產地專車，要求每顆新鮮芒果都是今日採、明日用，產地直送各門市，就是要讓大苑子的顧客永遠都能品嘗到最新鮮、最著時的新鮮愛文芒果飲品！

更新時間 : 2021-04-26 19:28 GMT+08:00

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