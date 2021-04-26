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【2021奧斯卡影帝】《父親》安東尼·霍普金斯勇奪　改寫影史成最年長得主

安東尼·霍普金斯以劇情長片《父親》勇奪第93屆奧斯卡金像獎影帝。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/26 13:32
《父親》榮獲奧斯卡「最佳男主角」與「最佳改編劇本」兩項大獎肯定。（圖：采昌）

《父親》榮獲奧斯卡「最佳男主角」與「最佳改編劇本」兩項大獎肯定。（圖：采昌）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 安東尼·霍普金斯以劇情長片《父親》勇奪第93屆奧斯卡金像獎影帝。

2021奧斯卡金像獎得獎名單今（26）日出爐，安東尼·霍普金斯（Anthony Hopkins）以《父親》（The Father）勇奪影帝，打敗同為入圍的勁敵《曼克》（Mank）蓋瑞·歐德曼（Gary Oldman）、《金屬之聲》（Sound of Metal）里茲·阿邁德（Riz Ahmed），《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）查德維克·博斯曼 （Chadwick Boseman）及《夢想之地》（Minari）史蒂芬·元（Steven Yeun）。

《父親》不僅入圍奧斯卡「最佳影片」等6項大獎，更在最後眾望所歸，榮獲「最佳男主角」與「最佳改編劇本」兩項大獎肯定。

這是繼1992年《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）後，時隔29年再度獲得奧斯卡影帝肯定，現年83歲的霍普金斯更改寫《新手人生》（Beginners）克里斯多夫普拉瑪（Christopher Plummer）以82歲贏得最佳男配角時的紀錄，成為奧斯卡史上最年長得獎者，別具歷史意義。

值得一提的是，目前返回故鄉英國度假的他，雖然因為疫情無法出席頒獎典禮，然而他也感性地在今日稍早，於自己網站上貼出影片，並朗讀英國詩人狄倫湯馬斯（Dylan Thomas）的詩〈不要靜靜走入長夜〉（Do not go gentle into that good night），藉此緬懷自己的父親，格外讓人動容。

影片中，霍普金斯在風和日麗下朗讀〈不要靜靜走入長夜〉：「不要如此溫順地向良夜道別。老年人該燃燒咆哮，在生命的盡頭怒吼、怒吼，不讓生命之光暗淡消翳。智者面對生命終點，知道黑暗無法抗拒。」詩詞中描述要跟生命繼續戰鬥，不要輕易放棄。

本片劇情描述罹患失智症的獨居父親（安東尼霍普金斯飾演），他所認知的世界與現實逐漸產生落差。雖然充滿疑惑，他卻拒絕接受自己患病的事實，更不願意接受女兒（奧莉薇雅柯爾曼飾演）所安排的一切協助與照顧。隨著病情急轉直下，他開始逐漸遺忘時間、空間，甚至是自己摯愛的親人。當面對父親總有一天將會遺忘自己，心痛的女兒又該如何讓父親好好活在當下，並陪伴他走到回憶完全消逝的那天呢？

詳情請於臉書粉絲團查詢。
安東尼·霍普金斯
父親
奧斯卡
影帝

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更新時間 : 2021-04-26 19:28 GMT+08:00

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