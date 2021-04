【2021奧斯卡影帝】《父親》安東尼·霍普金斯勇奪　改寫影史成最年長得主

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 安東尼·霍普金斯以劇情長片《父親》勇奪第93屆奧斯卡金像獎影帝。

2021奧斯卡金像獎得獎名單今(26) 日出爐,安東尼·霍普金斯(An thony Hopkins)以《父親》(The Father)勇奪影帝,打敗同為入圍的勁敵《曼克》(Mank)蓋瑞·歐德曼(Gary Oldman)、《金屬之聲》(Sound of Metal)里茲·阿邁德(Riz Ahmed),《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)查德維克·博斯曼 (Chadwick Boseman)及《夢想之地》(Minari)史蒂芬·元(Steven Yeun)。

《父親》不僅入圍奧斯卡「最佳影片」等6項大獎, 更在最後眾望所歸,榮獲「最佳男主角」與「最佳改編劇本」 兩項大獎肯定。

這是繼1992年《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)後,時隔29年再度獲得奧斯卡影帝肯定,現年83歲的霍普金斯更改寫《新 手人生》(Beginners)克里斯多夫普拉瑪(Christ opher Plummer)以82歲贏得最佳男配角時的紀錄,成為奧斯卡史 上最年長得獎者,別具歷史意義。

值得一提的是, 目前返回故鄉英國度假的他,雖然因為疫情無法出席頒獎典禮, 然而他也感性地在今日稍早,於自己網站上貼出影片, 並朗讀英國詩人狄倫湯馬斯(Dylan Thomas)的詩〈不要靜靜走入長夜〉(Do not go gentle into that good night),藉此緬懷自己的父親,格外讓人動容。

影片中,霍普金斯在風和日麗下朗讀〈不要靜靜走入長夜〉 :「不要如此溫順地向良夜道別。老年人該燃燒咆哮, 在生命的盡頭怒吼、怒吼,不讓生命之光暗淡消翳。 智者面對生命終點,知道黑暗無法抗拒。」詩詞中描述要跟生命繼 續戰鬥,不要輕易放棄。

本片劇情描述罹患失智症的獨居父親 (安東尼霍普金斯飾演),他所認知的世界與現實逐漸產生落差。 雖然充滿疑惑,他卻拒絕接受自己患病的事實,更不願意接受女兒( 奧莉薇雅柯爾曼飾演)所安排的一切協助與照顧。 隨著病情急轉直下,他開始逐漸遺忘時間、空間, 甚至是自己摯愛的親人。當面對父親總有一天將會遺忘自己, 心痛的女兒又該如何讓父親好好活在當下, 並陪伴他走到回憶完全消逝的那天呢?

