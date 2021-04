【2021奧斯卡完整得獎名單】《遊牧人生》成第93屆奧斯卡金像獎最大贏家

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導) 第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間26日上午盛大登場,中國裔美籍導演趙婷的《遊牧人生》一片在各獎項中展露頭角,最終抱回 「最佳導演獎」、「最佳影片」、「最佳女主角」三項大獎,趙婷也成為奧斯卡史上第一位獲獎的華人女性導演。

趙婷的作品《游牧人生》(Nomadland)在今年度奧斯卡獲得六項提名,分別是「最佳導演獎」、「最佳影片獎」、「最佳改編劇本」、「最佳影片剪輯」、「最佳攝影」、「最佳女主角獎」,趙婷最終抱回前兩項大獎,而該片女主角法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)則憑《游牧人生》三度獲得奧斯卡影后地位,讓該片成為今年度最大贏家。

備受矚目的中國裔美籍導演趙婷在獲得今年奧斯卡「最佳導演」之前,已拿下本年度金球獎(Golden Globe)的最佳導演獎項,成為歷來第二位贏得這項殊榮的女性導演,以及有色人種女性第一人,也是繼李安之後首位贏得金球獎的亞裔導演。

在最佳男主角的獎項中,83歲男星安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)在《父親》(The Father)中,詮釋失智父親角色,二度獲得奧斯卡最佳男主角,成為奧斯卡獎最高齡影帝。

最佳男女配角的獎項中,由烏干達裔英國男星丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)獲得最佳男配角,根據中央社,他也在今年稍早的金球獎和美國演員工會獎(SAG)同樣獲得最佳男配角殊榮。而人稱「國民奶奶」的南韓國寶級女演員尹汝貞,則憑《夢想之地》(Minari)獲選最佳女配角,成為史上首位贏得奧斯卡獎項的南韓女演員,同時也是1957年來第二位獲此獎的亞裔女星。

今年度奧斯卡最大贏家《游牧人生》(Nomadland)的預告片。

2021奧斯卡最佳男主角安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)(圖/美聯社)

2021奧斯卡最佳女主角法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)(圖/abc news)

2021奧斯卡最佳男配角丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)(圖/美聯社)

2021奧斯卡最佳女配角尹汝貞(圖/美聯社)

完整得獎名單請見下方內容

●最佳影片獎

得獎者:《游牧人生》(Nomadland)

其他入圍:

《父親》(The Father)

《猶大與黑色彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)

《曼克》(Mank)

《夢想之地》(Minari)

《花漾女子》(Promising Young Woman)

《靜寂的鼓手》(Sound of Metal)

《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)

●最佳導演獎

得獎者:趙婷(Chloe Zhao)/《游牧人生》(Nomadland)

其他入圍:

湯瑪斯凡提柏格(Thomas Vinterberg)/《醉好的時光》(Another Round)

大衛芬奇(David Fincher)/《曼克》(Mank)

鄭李爍(Lee Isaac Chung)/《夢想之地》(Minari)

艾美爾拉德芬內爾(Emerald Fennell)/《花漾女子》(Promising Young Woman)

●最佳男主角獎

得獎者:安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)/《父親》(The Father)

其他入圍:

里茲阿邁德(Riz Ahmed)/《靜寂的鼓手》(Sound of Metal)

查維克博斯曼(Chadwick Boseman)/《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)

蓋瑞歐德曼(Gary Oldman)/《曼克》(Mank)

史蒂芬元(Steven Yeun,音譯)/《夢想之地》(Minari)

●最佳女主角獎

得獎者:法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)/《游牧人生》(Nomadland)

其他入圍:

薇拉戴維絲(Viola Davis)/《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)

安德拉黛(Andra Day)/《美國與比莉哈樂黛》(The United States vs. Billie Holiday)

凡妮莎寇比(Vanessa Kirby)/《女人碎片》(Pieces of a Woman)

凱莉墨里根(Carey Mulligan)/《花漾女子》(Promising Young Woman)

●最佳男配角獎

得獎者:丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)/《猶大與黑色彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)

其他入圍:

薩夏拜倫柯恩(Sacha Baron Cohen)/《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)

小萊斯利奧多姆(Leslie Odom, Jr.)/《邁阿密的一夜》(One Night in Miami)

保羅拉西(Paul Raci)/《靜寂的鼓手》(Sound of Metal)

拉肯思史坦費德(LaKeith Stanfield)/《猶大與黑色彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)

●最佳女配角獎

得獎者:尹汝貞(Youn Jung-jung)/《夢想之地》(Minari)

其他入圍:

瑪麗亞巴卡洛娃(Maria Bakalova)/《芭樂特電影續集》(Borat Subsequent Moviefilm)

葛倫克蘿絲(Glenn Close)/《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy)

奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)/《父親》(The Father)

亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)/《曼克》(Mank)

●最佳改編劇本

得獎者:《父親》(The Father)

其他入圍:

《芭樂特電影續集》(Borat)

《游牧人生》(Nomadland)

《邁阿密的一夜》(One Night in Miami)

《白老虎》(The White Tiger)

●最佳原創劇本

得獎者:《花漾女子》(Promising Young Woman)

其他入圍:

《猶大與黑色彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)

《夢想之地》(Minari)

《靜寂的鼓手》(Sound of Metal)

《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)

●最佳動畫片獎

得獎者:《靈魂急轉彎」(Soul)

其他入圍:

《1/2的魔法》(Onward)

《飛奔去月球》(Over the Moon,暫譯)

《笑笑羊大電影:外星人來了》(A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon)

《狼行者》(Wolfwalkers,暫譯)

●最佳國際影片獎(舊稱最佳外語片)

得獎者:《醉好的時光》/丹麥

其他入圍:

《少年的你》(Better Days)/香港

《一場大火之後》(Collective,暫譯)/羅馬尼亞

《販皮之人》(The Man Who Sold His Skin,暫譯)/突尼西亞

《艾達去哪兒》(Quo vadis, Aida?)/波士尼亞與赫塞哥維納

●最佳原創歌曲獎

得獎者:Fight for You /《猶大與黑色彌賽亞》

其他入圍:

Hear My Voice/《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)

Husavik/《歐洲歌唱大賽:火焰傳說》(Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Io Si (Seen)/《來日同行》(The Life Ahead)

Speak Now/《邁阿密的一夜》(One Night in Miami)

●最佳服裝設計

得獎者:《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)/Ann Roth

其他入圍:

《艾瑪》(Emma)/Alexandra Byrne

《曼克》(Mank) /Trish Summerville

《花木蘭》(Mulan)/Bina Daigeler

《皮諾丘的奇幻旅程》(Pinocchio)

●最佳化妝與髮型設計

得獎者:《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)/Matiki Anoff, Mia Neal, Larry M. Cherry

其他入圍:

《艾瑪》(Emma)/Marese Langan

《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy)/Eryn Krueger Mekash, Patricia Dehaney, Matthew Mungle

《曼克》(Mank)/Kimberley Spiteri, Gigi Williams

《皮諾丘的奇幻旅程》(Pinocchio)/Dalia Colli, Anna Kieber, Sebastian Lochmann, Stephen Murphy

●最佳實景短片

得獎者:《兩個遙遠的陌生人》(Two Distant Strangers)

其他入圍:

《Feeling Through》

《The Letter Room》

《The Present》

《White Eye》

●最佳紀錄片

得獎者:《我的章魚老師》(My Octopus Teacher)/Netflix

其他入圍:

《Collective》/Magnolia Pictures and Participant

《Crip Camp》/Netflix

《The Mole Agent》/Gravitas Ventures

《Time》/Amazon Studios

●最佳紀錄短片

得獎者:《Colette》/Time Travel Unlimited

其他入圍:

《A Concerto Is a Conversation》/Breakwater Studios

《Do Not Split》/Field of Vision

《Hunger Ward》/MTV Documentary Films

《A Love Song for Latasha》/Netflix)

●最佳原創配樂

得獎者:《靈魂急轉彎》(Soul)/Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

其他入圍:

《誓血五人組》(Da 5 Bloods)/Terence Blanchard

《曼克》(Mank)/Trent Reznor, Atticus Ross

《夢想之地》(Minari)/Emile Mosseri

《讀報人》(News of the World)/James Newton Howard

●最佳視覺特效

得獎者:《天能》(Tenet)/Andrew Jackson, Andrew Lockley, Scott R. Fisher, Mike Chambers

其他入圍:

《愛與怪物》(Love and Monsters)

《永夜漂流》(The Midnight Sky)/Matt Kasmir, Chris Lawrence, Dave Watkins, Max Solomon

《花木蘭》(Mulan)/Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury, Steve Ingram

《The One and Only Ivan》/Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones, Santiago Colomo Martinez

●最佳影片剪輯

得獎者:《靜寂的鼓手》(Sound of Metal)/Mikkel E.G. Nielsen

其他入圍:

《父親》(The Father)/Yorgos Lamprinos

《游牧人生》(Nomadland)/Chloé Zhao

《花漾女子》(Promising Young Woman)/Frédéric Thoraval

《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)/Alan Baumgarten

●最佳攝影

得獎者:《曼克》(Mank)/Erik Messerschmidt

其他入圍:

《猶大與黑彌賽》( Judas and the Black Messiah)/Sean Bobbitt

《讀報人》(News of the World)Dariusz Wolski

《游牧人生》(Nomadland)/Joshua James Richards

《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)/Phedon Papamichael

●最佳原創歌曲

得獎者:〈Fight for You〉/《猶大與黑彌賽》( Judas and the Black Messiah)

其他入圍:

〈Hear My Voice〉/《The Trial of the Chicago 7》

〈Húsavík〉/《Eurovision Song Contest》

〈Io Si (Seen)〉/ 《The Life Ahead》

〈Speak Now〉/《One Night in Miami》

●最佳音效剪輯

得獎者:《靜寂的鼓手》(Sound of Metal)

其他入圍:

《怒海戰艦》(Greyhound)

《曼克》(Mank)

《讀報人》(News of the World)

《靈魂急轉彎》(Soul)

●最佳動畫短片

得獎者:無論如何我愛你(If Anything Happens I Love You)/Netflix

其他入圍:

《Burrow》/Disney Plus、Pixar

《Genius Loci》/Kazak Productions

《Opera》/Beasts and Natives Alike

《Yes-People》/CAOZ hf. Hólamói

●最佳藝術指導

得獎者:《曼克》(Mank)/Donald Graham Burt, Jan Pascale

其他入圍:

《父親》(The Father)/Peter Francis, Cathy Featherstone

《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)/Mark Ricker, Karen O'Hara, Diana Stoughton

《讀報人》(News of the World)/David Crank, Elizabeth Keenan

《天能》(Tenet)/Nathan Crowley, Kathy Lucas