紅十字會照顧社工也照顧弱勢家庭　捐贈19箱健康箱及3千份平安包

中華民國紅十字會繼去年響應新北市好日子愛心大平台捐贈聖誕禮物 給弱勢家庭學童， 23日上午再度由會長王清峰帶領團隊捐贈19箱的健康箱給服務弱 勢家戶的社福單位，以及3,000份平安包給弱勢家庭， 照顧社工也照顧家戶。 王清峰表示， 紅十字會在太魯閣事故發生後第一時間便到場協助救援， 後續也持續慰問關懷；在去年疫情嚴峻期間， 聽到寄養家庭和機構口罩不足，馬上捐贈一箱箱的兒童口罩。 王清峰說，紅十字會看到了社會工作者和社區中弱勢家庭的需求， 對於日常工作皆以人為核心的社會工作者而言， 新冠肺炎是一項嚴峻的挑戰，因此特別提供防疫健康箱給社工， 包含了酒精、口罩、洗手液等，希望讓社工無後顧之憂的關懷弱勢， 也捐贈平安包給弱勢家戶，希望大家都能平安健康。 社會局長張錦麗表示，社工平日上山下海深入家戶關心民眾， 也曾有社工訪視遇到民眾正在居家隔離， 很感謝紅十字會提供健康箱。另外，協會也提供3, 000份平安包給弱勢家戶，讓家戶成員都能保持身體健康。 有更多感動就有更多力量，一起持續幫助需要的人。 捐贈活動中，也邀請了田媽媽到場代表受贈。 田爸爸與田媽媽育有3名子女，原本生活穩定， 去年田爸爸發現罹患食道癌第三期，除無法工作外， 更經常需要往返醫院追蹤治療， 在疫情肆虐時進出醫院必須冒著風險，感謝紅十字會提供防疫包， 讓田爸爸可以安心地進出醫院。 社會局表示，新北市好日子愛心大平台自108年6月開辦至今， 結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源， 截至目前獲捐贈物資市值及款項為21億1,968萬5, 558元，累計受益人次 589萬730人次。