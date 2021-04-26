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北富銀「M+ Pay」P2P收付款新神器

By 台灣英文新聞
2021/04/26 11:52
北富銀「M+ Pay」P2P收付款新神器

隨著行動上網普及，即時通訊軟體已成為國人日常溝通必備工具，隨之而來的P2P(個人對個人)通訊支付商機更不容小覷。日前台北富邦銀行與台灣大哥大合作，推出「M+ Pay」只要點選好友即可一指收付款，不用給銀行帳號，也不必輸入手機門號，推出後大受喜愛，P2P收付款金額每年都以翻倍成長。

台北富邦銀行表示，P2P收付款金額每年都以翻倍成長，收付款筆數年成長率更達90%。為感謝用戶支持，北富銀23日宣布，自即日起至6/30止，凡透過「M+ Pay」進行跨行收付款，不限次數、不限金額一律免手續費服務用戶。

目前在台灣所有即時通訊軟體中，「M+ Pay」是唯一能直接綁定銀行帳戶進行P2P收付款的支付工具。以其他通訊軟體支付工具進行收付款，必須先配合開設指定電子支付帳戶，以此電支帳戶與銀行帳戶綁定後才能使用，不僅流程繁瑣，提領也可能需要支付手續費。「M+ Pay」則透過台灣票據交換所平台，支持與北富銀、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商業銀行、兆豐銀行、新光銀行、台新銀行、日盛銀行、元大銀行等多家銀行帳戶直接連動付款，同時也能為超過一百家金融機構的帳戶提供收款服務，使用上更開放自由。用戶只要選擇常用銀行帳號完成綁定，即可輕鬆收付款，平均3秒就能完成交易。

像是上班族最常用到的團購，以往主購得一一與參購成員核對付款帳號及金額，不僅繁瑣費時，且人力核對易發生對帳錯誤。若選擇了簡單好用的「M+ Pay」，只要在好友列表中一點，就可以進入聊天室進行收付款，不用輸入任何帳號或門號，便捷又不易出錯，可說是個人小額收付款的最佳選擇。

更新時間 : 2021-04-26 19:27 GMT+08:00

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