北富銀「M+ Pay」P2P收付款新神器

隨著行動上網普及，即時通訊軟體已成為國人日常溝通必備工具， 隨之而來的P2P(個人對個人)通訊支付商機更不容小覷。日前台北富邦銀行與台灣大哥大合作，推出「M+ Pay」只要點選好友即可一指收付款，不用給銀行帳號， 也不必輸入手機門號，推出後大受喜愛，P2P收 付款金額每年都以翻倍成長。

台北富邦銀行表示，P2P收 付款金額每年都以翻倍成長，收付款筆數年成長率更達90%。 為感謝用戶支持，北富銀23日宣布，自即日起至6/30止 ，凡透過「M+ Pay」進行跨行收付款，不限次數、不限金額一律免手續費服務用戶。

目前在台灣所有即時通訊軟體中，「M+ Pay」是唯一能直接綁定銀行帳戶進行P2P收付款的支付工具。 以其他通訊軟體支付工具進行收付款， 必須先配合開設指定電子支付帳戶， 以此電支帳戶與銀行帳戶綁定後才能使用，不僅流程繁瑣， 提領也可能需要支付手續費。「M+ Pay」則透過台灣票據交換所平台，支持與北富銀、土地銀行、 華南銀行、彰化銀行、上海商業銀行、兆豐銀行、新光銀行、 台新銀行、日盛銀行、元大銀行等多家銀行帳戶直接連動付款， 同時也能為超過一百家金融機構的帳戶提供收款服務， 使用上更開放自由。用戶只要選擇常用銀行帳號完成綁定， 即可輕鬆收付款，平均3秒就能完成交易。

像是上班族最常用到的團購， 以往主購得一一與參購成員核對付款帳號及金額，不僅繁瑣費時， 且人力核對易發生對帳錯誤。若選擇了簡單好用的「M+ Pay」，只要在好友列表中一點，就可以進入聊天室進行收付款， 不用輸入任何帳號或門號，便捷又不易出錯， 可說是個人小額收付款的最佳選擇。