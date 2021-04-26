藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標

北市衛生局公布茶葉及花草茶殘留農藥抽驗結果，藝人丫頭的手搖飲店上榜。（圖／台北市政府衛生局） 北市衛生局公布茶葉及花草茶殘留農藥抽驗結果，藝人丫頭的手搖飲店上榜。（圖／台北市政府衛生局）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市政府衛生局今（26）日公布市售茶葉及花草茶殘留農藥抽驗結果，其中一件「乾燥玫瑰花瓣」被驗出殺蟲劑佈飛松超標，正是來自於藝人丫頭（詹子晴）經營的「不要對我尖叫」中山店。

北市衛生局日前於超市、賣場、茶行、飲料店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗79件產品，包括茶葉66件、玫瑰花9件、菊花3件及蝶豆花1件，檢驗結果有3件產品不符「農藥殘留容許量標準」規定。

北市衛生局表示，3件不符規定的產品分別為：信義區仁心藥局的「玫瑰花(金邊)」遭檢出4項殘留農藥及標示不符規定；士林區喜悅咖啡的「粉玫瑰花」被檢出2項殘留農藥不符規定；中山區的不要對我尖叫「乾燥玫瑰花瓣」被檢出1項殘留農藥不符規定。

北市衛生局皆已通知販售商及進貨端業者立即下架上述不符規定之產品，經追查不符規定產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局進行查辦。

衛生局提醒，依據《食品安全衛生管理法》規定，茶葉及花草茶等產品殘留農藥含量超過安全容許量，不得製造、販賣、輸入、輸出、公開陳列，違者可處6萬元至2億元罰鍰，並應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收銷毀，若仍販售案內違規產品，將依法處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

而在標示不實方面，可依法處新臺幣4萬元以上400萬以下罰鍰，並應限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

北市衛生局提醒，消費者在泡茶時除使用80℃以上水溫外，將第一泡茶水倒掉，也可避免攝取到殘留農藥，選購相關產品時，最好選擇具有良好信譽之商家產品，或具農政機關核發之農產品標章，以確保飲食安全。