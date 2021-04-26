響應世界書香日　新北市長侯友宜開箱「你用 『 』 讀新北」

閱讀一座城市，可以有不同的角度、形容和體驗！4月23日是聯合國訂定的世界書香日， 為了給市民一個能夠沉浸於「閱讀」的氛圍， 新北市政府文化局特別推出「你用 『 』 讀新北」城市閱讀活動，呈現新北的閱讀百態， 並邀請楊千霈擔任品牌閱讀大使，讓市民可以透過聆聽、感受、 品嚐等不同的感官體驗，一起來閱讀「新北」這本書， 發現更多的城市閱讀感動。

響應世界書香日，「你用『 』 讀新北」城市閱讀活動於今(23)日正式展開， 新北市長侯友宜與品牌閱讀大使楊千霈共同開箱直播， 邀市民朋友一起透過閱讀來感受彼此不同的生活與工作形態， 產生共鳴，讓城市的美好，從閱讀各種風景開始。

侯友宜市長表示，今天是世界書香日， 新北市升格直轄市已屆滿10年，10年來新北市致力打造閱讀城市 ，讓閱讀融入城市的日常，除了在各區打造別具風格的特色圖書館( 新增設20所圖書新館，空間翻轉71所圖書分館，改造267所學 校圖書館)，讓圖書館更人性化，服務更多元， 更在城市打造閱讀角落，捷運站、公車、便利商店、美容院， 好書無所不在，讓公共空間隨時成為一個有書可讀的環境， 甚至將圖書館設立在菜市場，成為家庭主婦們交換心得的聚集場所， 不管是打開行動載具，閱讀電子書，還是優雅翻閱紙本書， 讓大家隨時都可以和好書「相遇」，閱讀，帶動了城市的文化流動， 也成就新北市的發展與進步。

「你用 『 』 讀新北」城市閱讀活動透過主題特展、閱讀沙龍、戶外閱讀市集、「 旅讀新北」在地走讀、以及漂書2.0「漂‧閱境」 主題漂書等活動，呈現新北10年來閱讀生活化的成果。主題特展4 月23日起5月2日止於新北市政府一樓大廳展出，共分為「 閱讀沙龍」、「百工」、「歷史」、「多元」、「探索」、「世代」 、「生活」等七大展區，透過新北不同面向的特色產業、職人、 多元文化等，結合新北文學獎作品所策畫的主題展覽，除了紀錄新北 10年來的閱讀變遷，並且搭配選書推薦， 讓民眾可以透過閱讀及互動體驗，感受不同以往的閱讀樂趣。

受疫情影響，民眾不能出國， 新北市立圖書館也特別在展場中打造了峇里島與黑膠的閱讀空間， 除了讓看展民眾實際體驗新北市最具特色的閱讀角， 享受偽出國的氛圍，同時希望民眾可以透過閱讀打開感官新境界， 培養「心」的旅行感。

另外，還有超過20場次的閱讀沙龍， 邀請到知名部落客藍白拖、工人作家林立青、獨立音樂歌手吳志寧、 節目主持人馬世芳、以及擁有28萬網友追蹤的知名網紅「娘娘」 等重磅嘉賓，分享閱讀生活，同時搭配選書推薦， 帶領民眾發掘生活上各文化領域的豐富樣貌。

30場「旅讀新北」走讀小旅行，則以新北的人文、地景、自然、 美食等主題，推出在地特色體驗的走讀路線，並邀請作家名人帶路， 引領讀者實地造訪書中場景深入體驗，同時精選出10條城市旅讀一 日遊路線，推薦給民眾可以帶著書本去旅行， 實際走訪在書裡看見的風景。同時串聯新北市的獨立書店、出版社、 文創複合店等特色店家，推出漂書2.0「漂．閱境」書香活動， 搭配店家主題特色選書，號召在地共同加入與響應世界書香日。

新北市政府文化局表示，「你用『 』讀新北」城市閱讀活動將持續至5月30日止， 邀市民朋友一起來用自己的方式讀新北，享受不一樣的閱讀時光。 詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站(https:/ /www.library.ntpc.gov.tw/)或臉書粉 絲專頁查詢，洽詢專線：(02)29537868。